Фото: AFP 2023 / DAMIEN SIMONART/ Большегрузные автомобили на польско-украинской границе. 10 ноября 2023 года
Ожидание выезда из Польши на Украину для водителей грузовиков может составлять пять суток из-за забастовки польских перевозчиков. Об этом сообщил украинский телеканал "Рада", передает ТАСС.
По его данным, 600 грузовиков ожидают возможности выехать из Польши только в пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская". Ожидание составляет более 100 часов или четыре-пять дней, отмечает телеканал. Аналогичная обстановка на КПП "Корчева - Краковец".
Водители грузовиков рассказали журналистам, что польских митингующих "не останавливает ничего" - ни плохая погода, ни праздник - День независимости Польши. Водители рассказали, что пытались сами договориться с польскими коллегами, но им не удалось. Они также отметили, что митингующих охраняет польская полиция.
С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года.
В субботу утром Госпогранслужба Украины сообщала, что на польской границе скопились около 2,5 тыс. автомобилей. Проблемы с работой польских пунктов пропуска уже привели к тому, что водители пытаются выехать на Украину через Словакию. На словацкой стороне границы с Украиной перед контрольно-пропускным пунктом "Вышне-Немецке" также образовалась очередь из грузовых автомобилей.
11 ноября Korrespondent.net сообщает, в очереди на границе с Польшей скончался украинский водитель/
На парковке в польском городе Хелм скончался украинский водитель, ожидавший пропуска у границы Дорогуск – Ягодин. Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.
"Сегодня (11 ноября – ред.) в своем грузовике перед пунктом пропуска Дорогуск – Ягодин умер украинский водитель, планировавший пересечь границу", - отметил Деркач.
По его данным, 54-летний мужчина в этот день приехал на парковку и остался ожидать там пересечения границы.
"Окончательная информация о причинах смерти будет сообщена польской прокуратурой после изучения всех деталей, однако пока нет оснований считать, что смерть произошла по неестественным причинам", - отметил чиновник, добавив, что эта ситуация держится на контроле совместно с консульством.