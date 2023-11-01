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Грузовики на польско-украинской границе ожидают выезда более 100 часов

Грузовики на польско-украинской границе ожидают выезда более 100 часов
Фото: AFP 2023 / DAMIEN SIMONART/ Большегрузные автомобили на польско-украинской границе. 10 ноября 2023 года

Ожидание выезда из Польши на Украину для водителей грузовиков может составлять пять суток из-за забастовки польских перевозчиков. Об этом сообщил украинский телеканал "Рада", передает ТАСС.

По его данным, 600 грузовиков ожидают возможности выехать из Польши только в пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская". Ожидание составляет более 100 часов или четыре-пять дней, отмечает телеканал. Аналогичная обстановка на КПП "Корчева - Краковец".

Водители грузовиков рассказали журналистам, что польских митингующих "не останавливает ничего" - ни плохая погода, ни праздник - День независимости Польши. Водители рассказали, что пытались сами договориться с польскими коллегами, но им не удалось. Они также отметили, что митингующих охраняет польская полиция.

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года.

В субботу утром Госпогранслужба Украины сообщала, что на польской границе скопились около 2,5 тыс. автомобилей. Проблемы с работой польских пунктов пропуска уже привели к тому, что водители пытаются выехать на Украину через Словакию. На словацкой стороне границы с Украиной перед контрольно-пропускным пунктом "Вышне-Немецке" также образовалась очередь из грузовых автомобилей.

11 ноября Korrespondent.net сообщает, в очереди на границе с Польшей скончался украинский водитель/

На парковке в польском городе Хелм скончался украинский водитель, ожидавший пропуска у границы Дорогуск – Ягодин. Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

"Сегодня (11 ноября – ред.) в своем грузовике перед пунктом пропуска Дорогуск – Ягодин умер украинский водитель, планировавший пересечь границу", - отметил Деркач.

По его данным, 54-летний мужчина в этот день приехал на парковку и остался ожидать там пересечения границы.

"Окончательная информация о причинах смерти будет сообщена польской прокуратурой после изучения всех деталей, однако пока нет оснований считать, что смерть произошла по неестественным причинам", - отметил чиновник, добавив, что эта ситуация держится на контроле совместно с консульством.

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