Dnestr.TV

 
0

КПП на юго-востоке Финляндии запретили россиянам въезд на велосипедах

КПП на юго-востоке Финляндии запретили россиянам въезд на велосипедах
Фото: Shutterstock

Крупнейшие по пассажиропотоку пропускные пункты на юго-востоке Финляндии запретили въезжать в страну из России на велосипедах, сообщил РИА Новости дежурный сотрудник пограничной охраны КПП "Ваалимаа".

"Запрещено с 9 ноября по всему округу Юго-Восточной Финляндии", — ответил он на соответствующий вопрос, передает ria.ru.

При этом собеседник агентства не смог уточнить, почему ввели запрет и касается ли он КПП в других регионах страны.

Согласно отзывам очевидцев в соцсетях, российские пограничники предупреждают велосипедистов о нововведении. На месте пересечения границы финны разместили соответствующие дорожные знаки. При этом на КПП велосипедистов информируют о новых правилах и возвращают в Россию.

РИА Новости обратилось за комментарием к Пограничной охране республики.

Пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии обслуживает крупнейшие по пассажиропотоку пункты пропуска "Нуйямаа", "Иматра" и ближайший к Петербургу — "Ваалимаа". За девять месяцев 2023 года границу здесь пересекали 1 166 000 раз. Это на 12,8 процента меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщали финские пограничники.

КПП "Ваалимаа — Торфяновка" остается самым крупным по пассажиропотоку — за десять месяцев года здесь зафиксировали 762,5 тысячи пересечений. Это на 4,6 процента больше, чем годом ранее, следует из финской статистики.
  • Сегодня, 09:13
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Украина открывает железнодорожную границу с Приднестров ...
  • Изменения ПДД Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • Ученые впервые отразили молнию лазером
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Творчество Семена Когана "Здрасьте, это мы. Юмор из на ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Украина открывает железнодорожную границу с Приднестров ...
  • Изменения ПДД Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • Ученые впервые отразили молнию лазером
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Творчество Семена Когана "Здрасьте, это мы. Юмор из на ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна