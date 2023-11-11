Крупнейшие по пассажиропотоку пропускные пункты на юго-востоке Финляндии запретили въезжать в страну из России на велосипедах, сообщил РИА Новости дежурный сотрудник пограничной охраны КПП "Ваалимаа".
"Запрещено с 9 ноября по всему округу Юго-Восточной Финляндии", — ответил он на соответствующий вопрос, передает ria.ru.
При этом собеседник агентства не смог уточнить, почему ввели запрет и касается ли он КПП в других регионах страны.
Согласно отзывам очевидцев в соцсетях, российские пограничники предупреждают велосипедистов о нововведении. На месте пересечения границы финны разместили соответствующие дорожные знаки. При этом на КПП велосипедистов информируют о новых правилах и возвращают в Россию.
РИА Новости обратилось за комментарием к Пограничной охране республики.
Пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии обслуживает крупнейшие по пассажиропотоку пункты пропуска "Нуйямаа", "Иматра" и ближайший к Петербургу — "Ваалимаа". За девять месяцев 2023 года границу здесь пересекали 1 166 000 раз. Это на 12,8 процента меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщали финские пограничники.
КПП "Ваалимаа — Торфяновка" остается самым крупным по пассажиропотоку — за десять месяцев года здесь зафиксировали 762,5 тысячи пересечений. Это на 4,6 процента больше, чем годом ранее, следует из финской статистики.