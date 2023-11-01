Новобранцы осеннего призыва приняли военную присягу. Со знаменательным событием их поздравил начальник Главного штаба Вооруженных сил ПМР генерал-майор Павел Михайлов.
Как novostipmr.comпресс-служба Минобороны, торжественная церемония прошла на столичном Мемориале Славы. За время курса подготовки молодого солдата новобранцы уже получили первое представление о службе в армии, адаптировались к распорядку дня, изучили азы военного дела. Свои навыки в строевой подготовке они продемонстрировали на церемонии принятия военной присяги.
«Армейская служба требует особых морально-нравственных и психологических сил. Боевая техника будет безотказно работать только в умелых руках. Ветераны войны и ветераны нашего государства эстафету защитников нашей Родины передали вам. Мы не сомневаемся в том, что вы с честью выполните свою миссию в деле по защите нашей страны», – отметил председатель комитета Вооруженных сил столичного Совета ветеранов Великой Отечественной войны, Вооруженных сил и труда полковник в отставке Валерий Глазков.
На ратную службу молодых солдат благословил войсковой священник. Завершил церемонию торжественный марш подразделений.
«Готовились к этому событию основательно. Было немного волнительно, но мы справились и сейчас стоим возле своих родных и близких», – отметил один из молодых солдат.
Впереди у них первое увольнение, служба в подразделениях и освоение военных специальностей.