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Новобранцы осеннего призыва приняли военную присягу

Новобранцы осеннего призыва приняли военную присягу
Фото: Пресс-служба Министерства обороны ПМР

Новобранцы осеннего призыва приняли военную присягу. Со знаменательным событием их поздравил начальник Главного штаба Вооруженных сил ПМР генерал-майор Павел Михайлов.

Как novostipmr.comпресс-служба Минобороны, торжественная церемония прошла на столичном Мемориале Славы. За время курса подготовки молодого солдата новобранцы уже получили первое представление о службе в армии, адаптировались к распорядку дня, изучили азы военного дела. Свои навыки в строевой подготовке они продемонстрировали на церемонии принятия военной присяги.

«Армейская служба требует особых морально-нравственных и психологических сил. Боевая техника будет безотказно работать только в умелых руках. Ветераны войны и ветераны нашего государства эстафету защитников нашей Родины передали вам. Мы не сомневаемся в том, что вы с честью выполните свою миссию в деле по защите нашей страны», – отметил председатель комитета Вооруженных сил столичного Совета ветеранов Великой Отечественной войны, Вооруженных сил и труда полковник в отставке Валерий Глазков.

На ратную службу молодых солдат благословил войсковой священник. Завершил церемонию торжественный марш подразделений.

«Готовились к этому событию основательно. Было немного волнительно, но мы справились и сейчас стоим возле своих родных и близких», – отметил один из молодых солдат.

Впереди у них первое увольнение, служба в подразделениях и освоение военных специальностей.

  • Сегодня, 09:22
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