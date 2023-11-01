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Годовая инфляция в октябре в Молдове выросла на 6,3%

Годовая инфляция в октябре в Молдове выросла на 6,3%
Фото: открытые источники

Средние потребительские цены в октябре 2023 года, по данным за последние 12 месяцев, выросли на 6,3%, сообщили в Национальном бюро статистики (НБС).

За год цены на продовольственные товары выросли на 5,6%, непродовольственные товары — на 4,2%, на услуги, оказываемые населению, — на 10,8%, пишет news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.

«Таким образом, было отмечено дальнейшее снижение годового уровня инфляции, зафиксированное начиная с ноября 2022 года», — уточнили в НБС.

С начала года средние потребительские цены выросли на 4,5%, в том числе на продовольственные товары — на 3,5%, непродовольственные товары — на 3,2% и услуги, оказанные населению, — на 7,8%.

По сравнению с сентябрем текущего года в октябре выросли цены на овощи (на 14,4%) и куриные яйца (на 10,8%). Снижение цен за месяц отмечено на фрукты (-6,2%), растительное масло (-2,4%), сахар (на 1,2%).

При этом зафиксировано снижение за месяц средних потребительских цен на топливо на 1,4% (в том числе на бензин — на 5,4% и дизельное топливо — на 0,3%).
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