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На Украине прошли демонстрации за демобилизацию

На Украине прошли демонстрации за демобилизацию
фото: скрин соцсети

Демонстрации в поддержку демобилизации или хотя бы ротации тех, кто был призван в Вооруженные силы Украины, вновь прошли в воскресенье в нескольких городах страны. Об этом сообщает украинское издание «Страна», по данным которого в митингах приняли участие родственники мобилизованных украинцев, преимущественно женщины и дети, пишет eadaily.com

Мероприятия прошли в Житомире, Кривом Роге, Львове, Одессе, Хмельницком. Их участники требовали принять закон, который ограничивает срок мобилизации 18 месяцами, а также вернуть домой тех, кто уже отслужил этот срок. В митингах в разных городах приняли участие по несколько десятков человек, которые держали в руках плакаты с требованием демобилизации тех, кто с начала боевых действий находится на передовой.

Демонстрации с аналогичными требованиями прошли в Киеве и других городах Украины в конце октября.

Действующий закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» не определяет срок службы для мобилизованных во время военного положения, поэтому протестующие требуют, чтобы власти решили эту проблему как можно скорее.

На сайте Владимира Зеленского ранее разместили петицию с предложением о том, чтобы установить украинцам, находящимся в войсках на передовой, ограничение на срок службы в 18 месяцев. Эта петиция набрала 25 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения главой государства.

В парламент Украины также внесли законопроект, который устанавливает аналогичные сроки демобилизации, однако он пока не рассмотрен.

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы.

В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу по отношению к гражданам при вручении повесток, как мобилизуют людей, непригодных к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу сыновей призывного возраста.

В сентябре на Украине расширили перечень годных к мобилизации и сократили список медицинских противопоказаний, а в октябре Минобразования направило во все вузы разъяснение, согласно которому студенты могут быть мобилизованы во время академического отпуска.

Кроме того, в стране приняли закон, обязывающий встать на учет всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта и провизора.

  • Сегодня, 10:02
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