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Потерянная вещь требует возврата

Потерянная вещь требует возврата

Григориопольский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 17-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном хищении найденного кошелька, передаёт NewsPMR.Com

«На лицо, нашедшее потерянную вещь, возлагается ряд обязанностей, предусмотренных статьей 244 Гражданского кодекса ПМР, в том числе, и обязанность принять меры по возврату вещи собственнику, неисполнение этих обязанностей влечет ответственность», - напоминают правоохранительные органы.

По материалам следствия и суда:

23 апреля 2023 года двое несовершеннолетних нашли на автомобильной стоянке, прилегающей к продуктовому магазину города Григориополь, кошелек, в котором находились купюры различных валют общей суммой более 6 тысяч рублей ПМР, а также две банковские карты, одна из которых была именной.

Молодые люди не стали сообщать о находке в правоохранительные органы и не попытались найти владельца, а тайно похитили кошелек и скрылись. Хозяйка кошелька в тот же день вернулась на стоянку, но не нашла утерянное имущество. Женщина надеялась, что тот, кто его нашел, свяжется с ней и вернет пропажу. Поскольку этого не произошло, 25 апреля она обратилась в правоохранительные органы с просьбой помочь найти утерянное имущество.

В этот же день, на основании записи с камер наружного видеонаблюдения магазина, сотрудниками милиции были установлены лица, похитившие кошелек. На денежные средства, находившиеся в найденном кошельке, молодые люди купили различные вещи и продукты питания, часть суммы потратили на неоднократные поездки в такси. По результатам этих трат причинили владелице материальный ущерб на общую сумму более 6 тысяч рублей ПМР.

После задержания несовершеннолетние раскаялись в содеянном, возместили потерпевшей материальный ущерб и принесли извинения. Уголовное дело в отношении одного из друзей было прекращено в связи с примирением с потерпевшим. Второй молодой человек предстал перед судом, поскольку ранее уже освобождался от уголовной ответственности по тем же основаниям, но должных выводов для себя не сделал и вновь совершил преступление.

По результатам рассмотрения уголовного дела подсудимый признан виновным в совершении преступления. Суд, приняв во внимание позицию обвинения, несовершеннолетний возраст и раскаяние в содеянном, назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Василий Бегунов, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 10:10
  • DTV
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