По данным Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), в третьем квартале текущего года экспорт электроэнергии из Республики Молдова составил 104,4 млн кВт·ч.
Хотя объем экспорта электроэнергии в 3-м квартале снизился на 9,1 млн кВт·ч по сравнению со 2-м кварталом, он в два раза превысил импорт в этот период из Румынии и Украины, передает mold-street.com
По данным НАРЭ, экспорт превысил даже внутреннее производство электроэнергии примерно на 4%.
Это указывает на то, что часть экспортируемой электроэнергии фактически представляла собой реэкспортную операцию, что является одним из последствий либерализации местного рынка и постепенной интеграции молдавской электроэнергетической системы в европейский рынок.
Данные НАРЭ также показывают, что в третьем квартале 2023 года основным источником в структуре закупок электроэнергии в Республике Молдова была МГРЭС - с долей 87,4% от общего объема.
Местные источники (ТЭЦ, возобновляемые источники энергии и электростанция Костешть) обеспечили около 8,7% необходимой энергии, а 3,7% составили закупки на румынском рынке.
«Факторы, создавшие условия для увеличения торговой активности на оптовом рынке держателей лицензий на поставку электроэнергии, заключаются в отмене запрета на экспорт электроэнергии и привлекательных условиях на рынках электроэнергии Румынии и Украины", - объясняет НАРЭ.