Dnestr.TV

 
0

Молдова экспортирует больше электроэнергии, чем производит

Молдова экспортирует больше электроэнергии, чем производит
фото-коллаж: Point.md

По данным Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), в третьем квартале текущего года экспорт электроэнергии из Республики Молдова составил 104,4 млн кВт·ч.

Хотя объем экспорта электроэнергии в 3-м квартале снизился на 9,1 млн кВт·ч по сравнению со 2-м кварталом, он в два раза превысил импорт в этот период из Румынии и Украины, передает mold-street.com

По данным НАРЭ, экспорт превысил даже внутреннее производство электроэнергии примерно на 4%.

Это указывает на то, что часть экспортируемой электроэнергии фактически представляла собой реэкспортную операцию, что является одним из последствий либерализации местного рынка и постепенной интеграции молдавской электроэнергетической системы в европейский рынок.

Данные НАРЭ также показывают, что в третьем квартале 2023 года основным источником в структуре закупок электроэнергии в Республике Молдова была МГРЭС - с долей 87,4% от общего объема.

Местные источники (ТЭЦ, возобновляемые источники энергии и электростанция Костешть) обеспечили около 8,7% необходимой энергии, а 3,7% составили закупки на румынском рынке.

«Факторы, создавшие условия для увеличения торговой активности на оптовом рынке держателей лицензий на поставку электроэнергии, заключаются в отмене запрета на экспорт электроэнергии и привлекательных условиях на рынках электроэнергии Румынии и Украины", - объясняет НАРЭ.

  • Сегодня, 10:18
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Изменения ПДД Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • Ученые впервые отразили молнию лазером
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Творчество Семена Когана "Здрасьте, это мы. Юмор из на ...
  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Изменения ПДД Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • Ученые впервые отразили молнию лазером
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Творчество Семена Когана "Здрасьте, это мы. Юмор из на ...
  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна