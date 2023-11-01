Внешнеторговый оборот Приднестровской Молдавской Республики за январь-октябрь 2023 года снизился на 9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, составив около 2 527 млн. долларов США. При этом объем экспорта приднестровских товаров снизился на 5,0%, а объем импорта – на 10,0%.
Внешнеторговый оборот, включающий экспортные и импортные операции, распределился следующим образом: на экспорт приходится 609 млн., а на импорт – 1 918 млн. долларов США, информирует newspmr.com
Отрицательное сальдо ВЭД ПМР за отчетный период составило 1 309 млн. долларов США, в основном из-за отрицательного баланса торговли с Российской Федерацией – $1 202 млн.
Также ощутимый дисбаланс торговли не в пользу Приднестровья наблюдается с Украиной – $80 млн., Румынией – $30 млн., Германией – $25 млн., Белоруссией – $23 млн., Китаем – $21 млн., Польшей – $14 млн., Казахстаном – $13 млн., Турцией – $11 млн., США и Венгрией – по $8 млн., Объединенными Арабскими Эмиратами, Гонконгом и Нидерландами – по $6 млн., Литвой – $5 млн., Словенией, Узбекистаном и Латвией – по $4 млн. долларов.
Положительное сальдо наблюдается в торговле с такими государствами, как: Молдова – $159 млн., Индонезия – $9 млн., Малайзия – $5 млн., Италия и Сербия – по $4 млн., Чехия – $3 млн., Киргизия, Непал, Бангладеш, Сингапур – по $2 млн. и др.
Для сравнения, отрицательное сальдо внешнеторгового оборота ПМР за отчетный период 2022 года составляло 1 489 млн. долларов США. Тем самым разница между экспортными и импортными операциями (дисбаланс ВЭД) Приднестровья за год уменьшился на 12% или на $180 млн.
В общем объеме торговли за январь-октябрь текущего года доля стран Евразийского экономического союза составила 52,6%, Европейского союза – 19,6%, прочие страны – 27,8%. При этом, по сравнению с результатами годичной давности, доля ЕАЭС снизилась на 5,0 процентных пункта. Доля ЕС и прочих стран, наоборот, выросла – на 1,6 и 3,4 п.п. соответственно.
Внешняя торговля Приднестровья
В общей структуре товарооборота, уверенно лидирует Российская Федерация – с долей 51,0 процент. Затем с заметным отставанием следует пара Республика Молдова и Румыния – 18,9% и 10,0% соответственно. Также по данному показателю можно выделить: Украину – 3,6%; Польшу – 2,9%; Турцию – 1,6%; Германию и Болгарию – по 1,3%; Белоруссию, Италию, Китай, Казахстан, США, Индонезию, Латвию, Венгрию, Чехию, Литву, Нидерланды, Францию, ОАЭ и Гонконг – от 0,3 до 1,1% в общей структуре ВЭД.