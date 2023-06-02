Представители «Газпрома» не утвердили подготовленный правительством РМ отчет аудита исторической задолженности Moldovagaz российскому концерну за газ, поставленный на правый берег Днестра. Как сообщил глава правления Moldovagaz Вадим Чебан, из 6 членов Наблюдательного совета четверо, представляющих «Газпром», проголосовали «против» предложенного проекта постановления, сообщает NM
Заседание Наблюдательного совета Moldovagaz состоялось 2 ноября. В повестку дня, среди прочего, включили вопрос «О согласовании окончательного Отчета независимого аудита задолженности Moldovagaz «Газпрому» и Factoring Finance за газ, поставленный потребителям правого берега Днестра», рассказал Вадим Чебан.
Как отметили в «Газпроме», большинство членов Наблюдательного совета отметило, что «внесенный на рассмотрение отчет не является отчетом о результатах финансового аудита в соответствии с международными стандартами аудита, что отдельно оговорено в тексте отчета его исполнителями».
«Кроме того, отчет не удовлетворяет требованиям независимости аудита, поскольку один из его исполнителей находится в конфликте интересов с «Газпромом». Молдавская сторона была заблаговременно уведомлена об этом обстоятельстве, но не предприняла никаких действий для его устранения. (…) Следует вновь отметить, что выводы, содержащиеся в отчете, не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность указанной задолженности, тем более что она подтверждается в регулярно подписываемых «Газпромом» и Moldovagaz документах и в соответствующих решениях международного арбитража«, — отметил «Газпром» в своем телеграм-канале.
Согласно договору, Moldovagaz и «Газпром» до 1 мая 2022 года должны были подписать договор об урегулировании исторической задолженности. А до этого времени молдавская сторона должна была провести независимый аудит этой задолженности, которая достигает $700 млн. Однако Молдова попросила российский концерн отсрочить эту дату из-за того, что не успели провести аудит задолженности. Как сказал тогда министр инфраструктуры Андрей Спыну, объявление конкурса на выбор аудиторской компании совпал с началом СВО на Украине. Из-за этого крупные аудиторские компании не захотели участвовать в конкурсе, чтобы не посылать своих сотрудников в Молдову.
11 августа 2022 года Молдова заключила контракт с компаниями из Норвегии и Великобритании на проведение аудита долгов Moldovagaz. На это правительство выделило сначала €800 тыс. Затем в правительстве сообщили, что аудит стоил €850 тыс., но потом аудиторская компания добавила в счет дополнительные услуги и он вырос до €1,15 млн.
По окончанию аудита правительство Молдовы предложило «Газпрому» $8,6 млн для урегулирования вопроса об историческом долге Молдовы за газ.
«Газпром» заявил, что «категорически не согласен с утверждениями молдавской стороны и намерен и далее отстаивать свои права всеми возможными способами».