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«Газпром» не одобрил отчет об аудите исторической задолженности Moldovagaz. Что сказал российский концерн

«Газпром» не одобрил отчет об аудите исторической задолженности Moldovagaz. Что сказал российский концерн
фото: Sputnik / Александр Гальперин

Представители «Газпрома» не утвердили подготовленный правительством РМ отчет аудита исторической задолженности Moldovagaz российскому концерну за газ, поставленный на правый берег Днестра. Как сообщил глава правления Moldovagaz Вадим Чебан, из 6 членов Наблюдательного совета четверо, представляющих «Газпром», проголосовали «против» предложенного проекта постановления, сообщает NM

Заседание Наблюдательного совета Moldovagaz состоялось 2 ноября. В повестку дня, среди прочего, включили вопрос «О согласовании окончательного Отчета независимого аудита задолженности Moldovagaz «Газпрому» и Factoring Finance за газ, поставленный потребителям правого берега Днестра», рассказал Вадим Чебан.

Как отметили в «Газпроме», большинство членов Наблюдательного совета отметило, что «внесенный на рассмотрение отчет не является отчетом о результатах финансового аудита в соответствии с международными стандартами аудита, что отдельно оговорено в тексте отчета его исполнителями».

«Кроме того, отчет не удовлетворяет требованиям независимости аудита, поскольку один из его исполнителей находится в конфликте интересов с «Газпромом». Молдавская сторона была заблаговременно уведомлена об этом обстоятельстве, но не предприняла никаких действий для его устранения. (…) Следует вновь отметить, что выводы, содержащиеся в отчете, не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность указанной задолженности, тем более что она подтверждается в регулярно подписываемых «Газпромом» и Moldovagaz документах и в соответствующих решениях международного арбитража«, — отметил «Газпром» в своем телеграм-канале.


Согласно договору, Moldovagaz и «Газпром» до 1 мая 2022 года должны были подписать договор об урегулировании исторической задолженности. А до этого времени молдавская сторона должна была провести независимый аудит этой задолженности, которая достигает $700 млн. Однако Молдова попросила российский концерн отсрочить эту дату из-за того, что не успели провести аудит задолженности. Как сказал тогда министр инфраструктуры Андрей Спыну, объявление конкурса на выбор аудиторской компании совпал с началом СВО на Украине. Из-за этого крупные аудиторские компании не захотели участвовать в конкурсе, чтобы не посылать своих сотрудников в Молдову.

11 августа 2022 года Молдова заключила контракт с компаниями из Норвегии и Великобритании на проведение аудита долгов Moldovagaz. На это правительство выделило сначала €800 тыс. Затем в правительстве сообщили, что аудит стоил €850 тыс., но потом аудиторская компания добавила в счет дополнительные услуги и он вырос до €1,15 млн.

По окончанию аудита правительство Молдовы предложило «Газпрому» $8,6 млн для урегулирования вопроса об историческом долге Молдовы за газ.

«Газпром» заявил, что «категорически не согласен с утверждениями молдавской стороны и намерен и далее отстаивать свои права всеми возможными способами».

Полный отчет об аудите опубликовало министерство экономики.

Глава Moldovagaz Вадим Чебан заявил недавно, что аудит исторической задолженности, который провели две международные фирмы, не имеет никакой юридической силы до утверждения его акционерами Moldovagaz.

  • Сегодня, 17:29
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