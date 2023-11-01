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В общереспубликанском субботнике приняли участие более 6 тысяч человек

В общереспубликанском субботнике приняли участие более 6 тысяч человек
фото из открытых источников

Президент ПМР Вадим Красносельский провел селекторное совещание с руководителями органов госвласти и управления. Главы госадминистраций проинформировали о положении дел на местах, о выполнении социальных обязательств, государственных и муниципальных программ, президентских поручений.

Кроме итогов прошедшей недели, обсудили и проведение общереспубликанского субботника, который прошел 11 ноября. Главный упор делался на озеленение городов и районов республики. Отмечалось, что свои коррективы внесла погода, но, несмотря на дождь, высадка зеленых насаждений, благоустройство и уборка городских и сельских территорий все же состоялись, передаёт пресс-служба Главы государства

Глава столицы Олег Довгопол доложил Президенту, что в субботнике приняли участие более тысячи человек из различных организаций города. В этот день в ботаническом саду, скверах и парках Тирасполя было высажено 460 различных саженцев. Запланированную посадку роз перенесли на текущую неделю, в этих работах планируется задействовать столичных озеленителей - предприятие «Спецзеленстрой». Олег Довгопол также сообщил, что в Екатерининском парке уже началась подготовка к новогодним праздникам. В этом году будет много новшеств. Главную елку страны установят со стороны арки, при этом изменится сам внешний вид зеленой красавицы.

В Бендерах во время проведения субботника высадили 1,5 тысячи роз, еще 2,7 тысячи кустов подготовили к посадке. Кроме этого, укоренили 230 саженцев деревьев, 290 кустов гибискуса. Глава Бендер Роман Иванченко рассказал, что озеленительные работы, помимо субботника, продолжаются на набережной и обновленной улице Советской. Парки, которые сейчас благоустраиваются в районах города – Хомутяновка и Липканах, начнут озеленять в следующем году.

В Слободзейском районе за время субботника высадили более полутора тысяч деревьев и 5 тысяч кустов роз.

В Григориопольском районе на субботник вышли более тысячи человек, высажено 680 деревьев и более 260 кустарников (ранее в районе высадили 3 тысячи кустов роз).

В Дубоссарском районе посадили почти 4 тысячи зеленых насаждений – 20 видов различных растений.

В Рыбницком районе в субботнике приняли участие более 4 тысяч человек, всего высажено 1885 саженцев деревьев, различных кустарников и кустов роз. В городе основные работы проходили в парках «Набережный» и «Кирова».

В Каменском районе высадка зеленых насаждений прошла заранее. В день субботника было посажено 250 кустов роз и 400 саженцев различных деревьев.

Руководитель страны поблагодарил глав госадминистраций и граждан республики за участие в общереспубликанском субботнике.
  • Сегодня, 17:52
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