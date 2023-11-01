фото: korrespondent.net, заседание историко-топонимической комиссии Одессы
Историко-топонимическая комиссия Одессы приняла решение перенести памятник Толстому, а памятники Пушкину и Воронцову рекомендовала оставить, а также актуализировать информацию. Об этом сообщила пресс-служба горсовета, передаёт korrespondent
Памятник Толстому размещен на площади Льва Толстого. Было предложено признать памятник потерявшим ценность и предметом охраны с точки зрения современных актуальных событий. Комиссией рекомендовано нормировать надписи на памятнике и убрать его из публичного пространства переносом в музейное пространство прошлого, которое будет создано.
Памятник Пушкину размещен на Приморском бульваре, на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Согласно Закону Украины Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии, запрет не распространяется на объекты Всемирного наследия.
Этот памятник является одним из самых выдающихся памятников монументального искусства на территории Одесщины, представляет исключительную художественную ценность. Потому комиссия рекомендовала оставить его на месте.
Отмечается, что памятник Воронцову, который размещен на Соборной площади, также представляет исключительную художественную ценность. Поэтому комиссия рекомендовала сократить название для Госреестра - Памятник М.С. Воронцову.
Напомним, Кабинет Министров принял постановление, которое ускорит процедуру демонтажа памятников Александру Пушкину и Николаю Щорсу в Киеве.
Также сообщалось, что в Запорожье на площади Владимира Вернадского окончательно был демонтирован памятник Пушкину. В свое время памятник был установлен в честь "проезда русского поэта в Таганрог через Александровск по Екатеринославскому почтовому тракту".