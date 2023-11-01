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«Тиротекс» успешно прошёл международный инспекционный аудит

«Тиротекс» успешно прошёл международный инспекционный аудит
фото из открытых источников

Приднестровское текстильное предприятие «Тиротекс» успешно прошло международный инспекционный аудит ISO 9001. Он представляет собой процесс, который оценивает способность компании предоставлять продукцию, отвечающую требованиям заказчиков и регуляторных органов, информирует novostipmr

25 лет назад «Тиротекс» внедрил систему управления качеством в соответствии с ISO 9001 и уже несколько раз проходил сертификационный аудит по обновленным требованиям, сообщается на сайте предприятия.

«Рад отметить, что текстильная компания "Тиротекс" - яркий пример эффективного качественного управления», - такими словами подвёл итоги инспекционного аудита ISO 9001, успешно пройденного флагманом лёгкой промышленности Приднестровья, международный аудитор.

Представитель международной сертификационной компании TÜV CERT THÜRINGEN Юрий Попеску подчеркнул: «В стремительно меняющихся условиях и усилении конкуренции на мировом рынке руководитель любого производственного предприятия сталкивается с необходимостью принимать стратегические решения, которые имеют потенциально решающее значение для успеха предприятия. В такой ситуации даже малейшая ошибка в стратегическом планировании и управлении может стать фатальной и вызвать серьезные последствия. Подводя итоги аудита, хотелось бы подчеркнуть, что вашему коллективу профессионалов при таком грамотном руководителе – генеральном директоре - под силу успешно решать все поставленные задачи в соответствии с требованиями ISO».

Генеральный директор «Тиротекса» Андрей Межинский отметил важность прохождения инспекционного аудита ISO 9001 для предприятия, подчеркнув, что это не только подтверждение соответствия стандартам, но и важный этап в развитии бизнеса.

«Прохождение инспекционного аудита ISO 9001 является ключевым моментом в жизни любой компании, стремящейся к повышению уровня качества своей продукции. Этот процесс позволяет нам не только убедиться в соответствии наших процессов высоким стандартам, но и выявить области для дальнейшего развития. Этот опыт стал важным шагом в укреплении позиций "Тиротекса" на международном рынке и повышении доверия со стороны европейских клиентов. Это важно не только для нас как производителей, но и для наших клиентов, которые могут быть уверены в качестве предоставляемой нами продукции», - отметил гендиректор предприятия.
  • Сегодня, 18:18
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