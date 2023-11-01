Приднестровское текстильное предприятие «Тиротекс» успешно прошло международный инспекционный аудит ISO 9001. Он представляет собой процесс, который оценивает способность компании предоставлять продукцию, отвечающую требованиям заказчиков и регуляторных органов, информирует novostipmr
25 лет назад «Тиротекс» внедрил систему управления качеством в соответствии с ISO 9001 и уже несколько раз проходил сертификационный аудит по обновленным требованиям, сообщается на сайте предприятия.
«Рад отметить, что текстильная компания "Тиротекс" - яркий пример эффективного качественного управления», - такими словами подвёл итоги инспекционного аудита ISO 9001, успешно пройденного флагманом лёгкой промышленности Приднестровья, международный аудитор.
Представитель международной сертификационной компании TÜV CERT THÜRINGEN Юрий Попеску подчеркнул: «В стремительно меняющихся условиях и усилении конкуренции на мировом рынке руководитель любого производственного предприятия сталкивается с необходимостью принимать стратегические решения, которые имеют потенциально решающее значение для успеха предприятия. В такой ситуации даже малейшая ошибка в стратегическом планировании и управлении может стать фатальной и вызвать серьезные последствия. Подводя итоги аудита, хотелось бы подчеркнуть, что вашему коллективу профессионалов при таком грамотном руководителе – генеральном директоре - под силу успешно решать все поставленные задачи в соответствии с требованиями ISO».
Генеральный директор «Тиротекса» Андрей Межинский отметил важность прохождения инспекционного аудита ISO 9001 для предприятия, подчеркнув, что это не только подтверждение соответствия стандартам, но и важный этап в развитии бизнеса.
«Прохождение инспекционного аудита ISO 9001 является ключевым моментом в жизни любой компании, стремящейся к повышению уровня качества своей продукции. Этот процесс позволяет нам не только убедиться в соответствии наших процессов высоким стандартам, но и выявить области для дальнейшего развития. Этот опыт стал важным шагом в укреплении позиций "Тиротекса" на международном рынке и повышении доверия со стороны европейских клиентов. Это важно не только для нас как производителей, но и для наших клиентов, которые могут быть уверены в качестве предоставляемой нами продукции», - отметил гендиректор предприятия.