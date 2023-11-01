Лук, картофель, капусту, репу и морковь на сумму до 1 тысячи долларов можно будет вывозить из Приднестровья в качестве товаров для личного пользования без ограничения частоты вывоза при условии наличия чека или накладной. При этом без документов, подтверждающих факт покупки, вывоз овощей длительного пользования ограничен – не более 100 килограммов каждого наименования единоразово не чаще одного раза в календарный месяц.
Как сообщила пресс-служба Правительства ПМР, изменения внесены в Перечень товаров для личного пользования, перемещаемых через границу физическим лицом, не облагаемых таможенными пошлинами, налогами, и в Перечень категорий товаров, не относящихся к товарам для личного пользования. В целом они обеспечат защиту государственных интересов и прозрачность внешнеэкономических сделок.
По словам первого вице-премьера – министра экономического развития Сергея Оболоника, подобный подход в период поиска рынков сбыта взамен утраченных позволит перенаправить поток сельхозпродукции и не копить излишки.
«Наши производители овощей испытывают проблемы. Совершенно неверно со стороны государства угнетать их возможности реализовать свой товар. Пока эта мера стабилизирует и приводит к ситуации, которая была раньше, когда до тысячи долларов можно вывозить товар. Главное, чтобы был документ о том, что он куплен на территории Приднестровья и с него уплачен налог», — отметил Сергей Оболоник.
Принятие данного проекта потребовало отмены Постановления Правительства «Об ограничении вывоза физическими лицами отдельных товаров для личного пользования», которое противоречит принятому документу. В свое время оно принималось в связи со складывающейся на тот момент ситуацией. Сегодня положение дел в республике требует оперативного реагирования и смены подхода к экспорту овощей.