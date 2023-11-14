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Турция подала иск к Нетаньяху с обвинением в геноциде

Турция подала иск к Нетаньяху с обвинением в геноциде
фото: AFP 2023 / ABIR SULTAN

Турция подала иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд, обвинив его в геноциде в секторе Газа, сообщили в соцсети X во вторник адвокаты правящей Партии справедливости и развития, сообщает РИА Новости.

Сегодня, представляя совесть граждан Турецкой Республики, мы подали иск в Международный уголовный суд в Гааге против Гитлера 21 века израильского премьер-министра Нетаньяху, который должен предстать перед судом за учиненный им в секторе Газа геноцид и все преступления против человечности.

Он опубликовал первую страницу иска и уточнил, что подал иск вместе с двумя другими адвокатами через министерство юстиции Турции, которое направит документ в МУС. Иск состоит из 23 страниц, заявил адвокат.

4 ноября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что больше не считает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «своим собеседником». По словам главы республики, руководство страны «вычеркнуло» его из списка политических контактов, пишет gazeta.ru

Спустя три дня министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар рассказал о прекращении реализации совместных проектов с израильскими властями в сфере энергетики. Как он сказал в эфире телеканала A-para, в текущей ситуации говорить о реализации подобных инициатив было бы неуместно.

Ранее в ЮАР призвали арестовать премьер-министра Израиля за военную операцию в секторе Газа.
  • Сегодня, 18:25
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