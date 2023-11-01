фото: Getty Images, забастовка польских перевозчиков продолжается
Киев пытается найти компромиссы с польскими перевозчиками, блокирующими украинскую границу, но "это сложно", пишет korrespondent.net
Польские перевозчики уже восемь дней протестуют перед пограничными переходами из Украины в Люблинском воеводстве. Они блокируют дорогу для тяжеловесного транспорта, ежечасно выпуская всего несколько грузовиков из страны. Таким образом, поток грузового транспорта через польско-украинскую границу снизился в десятки раз.
Водители и украинский бизнес возлагали большие надежды на встречу украинского руководства с протестующими, но семичасовые переговоры окончились ничем. Более того, ситуация начинает обостряться, потому что к польским перевозчикам в знак протеста начинают присоединяться фермеры.
Накануне на границе с Польшей Министерство инфраструктуры Украины провело встречу с представителями польских властей и перевозчиками. Во время переговоров протестующие повторили свое главное требование – возвращение в систему разрешений на грузовые перевозки. Однако, как говорит министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, это вопрос, который не обсуждается на таких встречах.
"Абсурдность требования в том, что польские протестующие обращаются не к своему правительству, а хотят, чтобы Украина обратилась к ЕС по поводу разрешений. Другие вопросы протестующих не интересуют. Пытаемся искать компромиссы, чтобы увеличить пропускную способность и выполнять уже заключенные меморандумы, но это сложно" , – написал он на своей странице в Facebook.
Во время встречи украинская делегация предложила польским властям запустить полосы для пустых грузовиков на пунктах пропуска Угринов – Долгобычев и Грушев – Будомеж.
"Еще ждем ответа. Польским перевозчикам не мешаем. Перевозки в Украине в основном осуществляются по железной дороге, потому что наземные дороги перегружены", – пояснил Деркач.
"Мы не отступаем назад и настаиваем: блокада границы – это нарушение ряда соглашений. И граница должна быть разблокирована немедленно", – добавил замминистра.
Президент польско-украинской хозяйственной палаты, бывший министр экономики Польши Яцек Пехота в комментарии Радио Свобода также отметил, что сейчас выполнить требования польских перевозчиков невозможно, по меньшей мере, потому что не с кем договариваться. По его словам, митингующим стоило бы отсрочить забастовку до момента, пока в Польше создадут новое правительство.
Отметим, что по данным Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины, из четырех польских ассоциаций перевозчиков бастует только одна – Комитет защиты перевозчиков и работодателей транспорта (KOPiPT). По словам представителя KOPiPT Артура Издебского, комитет работает по принципу "снизу вверх", то есть требования, которые они озвучили Украине, выдвинули водители.
Кроме этого, протестующих стала активно поддерживать ультраправая польская партия Конференция, которая известна своей антиукраинской позицией. Также накануне к забастовке присоединились фермеры, которые летом блокировали границу через украинское зерно, и представители перерабатывающей промышленности.
Какая сейчас ситуация на границе
Так как вчерашние переговоры ни к чему не привели, то очередь на границе продолжает расти. По состоянию на утро 14 ноября на въезд в Украину застряли более трех тысяч грузовиков, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.
"Из Польши они пропускают один или несколько грузовиков в час. Самые большие очереди - Ягодин, где утром в очереди стояли около 1300 грузовиков. Еще по 500 грузовиков ждут в Кракивци и Рава-Руской", - сказал он.
Демченко уточнил, что польские перевозчики заблокировали наиболее популярные маршруты по перевозке грузов. В частности, пункт пропуска Ягодин по договоренности с Варшавой с начала полномасштабного вторжения был переоборудован под грузовые и пассажирские перевозки и там не пропускали легковой транспорт.
Сейчас, из-за действий польских перевозчиков, водители начали выбирать альтернативные направления движения, поэтому наблюдается скопление грузовиков и в пунктах пропуска на Закарпатье.