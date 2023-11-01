В ходе заседания члены высшего органа исполнительной власти единогласно поддержали внесение изменений в распоряжение Правительства «О контрольных цифрах приема абитуриентов в государственные организации профессионального образования ПМР на 2023-2024 учебный год». Основные положения документа представила руководитель Министерства просвещения Светлана Иванишина, сообщила пресс-служба Правительства ПМР
Изменения в первую очередь коснутся количества бюджетных мест по программам высшего профессионального образования бакалавриата и специалитета. 48 мест на обучение за счет средств республиканского бюджета были распределены для лиц, прошедших срочную военную службу по призыву в Вооруженных силах и в других войсках ПМР.
Такие студенты имеют право в течение двух лет со дня увольнения быть зачисленными в госуниверситет на бесплатную форму обучения.
Перераспределение произошло по таким направлениям, как «Педагог дошкольного образования», «Лечебное дело» и «Математические и информационные технологии». Также изменены контрольные цифры приема в Инженерно-техническом институте.
В свою очередь Председателя Правительства интересовал вопрос невостребованности профессий педагогического профиля. В настоящее время в школах наблюдается дефицит учителей-предметников. По мнению Премьера, сегодня необходимо пересмотреть все возможные варианты повышения престижа профессии педагога.
«Нам надо думать шире. Не просто поднимать заработные платы учителям, а предпринимать и другие меры для того, чтобы эта профессия была привлекательной», – акцентировал внимание Александр Розенберг.
Глава исполнительной ветви власти поручил Минпросу совместно с Минсоцзащитой и Минздравом проработать данный вопрос и в кратчайшие сроки представить пути решения актуальной проблемы.
Кроме того, на основании обращения Министерства здравоохранения 100 бюджетных мест, предназначенных для повышения квалификации медиков по терапевтическому направлению и фармацевтов, перераспределены на повышение квалификации главных специалистов-юристов и специалистов отдела кадров лечебно-профилактических учреждений.