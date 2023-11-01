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С 15 ноября запрещается рыболовство на зимовальных ямах
фото из открытых источников
С 15 ноября по 15 марта запрещается рыболовство на зимовальных ямах. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.
Запрет на рыболовство не распространяется на рыбохозяйственные водоёмы, а также на ловлю в научно-исследовательских и контрольных целях.
Сроки запретного периода относятся к первому и последнему числу включительно и могут быть перенесены Минсельхозом на 15 дней в ту или иную сторону.
С более подробной информацией и полным перечнем зимовальных ям можно ознакомиться на сайте ведомства.
- Сегодня, 18:53
- DTV
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