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О перечислениях в бюджет и таможенных преференциях
иллюстрация: customs.gospmr
Общая сумма таможенных платежей, поступивших в республиканский бюджет Приднестровья за 10 месяцев 2023-го, составила 733 миллиона рублей, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета ПМР, сумма взысканных таможенных пошлин выросла на 5% и составила 327 миллионов рублей.
Поступления от акцизного сбора выросли на 6% и составили 213 миллионов рублей.
При этом государство продолжает предоставлять льготы и таможенные преференции по ряду направлений внешнеэкономической деятельности. С начала года их общая сумма составила 8 миллионов долларов США.
- Сегодня, 18:51
- DTV
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