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Молдова закончит процедуру выхода из МПА СНГ 8 февраля 2024 года

Молдова закончит процедуру выхода из МПА СНГ 8 февраля 2024 года
фото: пресс-служба Секретариата Совета МПА СНГ

Молдова закончит процедуру выхода из Межпарламентской ассамблеи (МПА) стран СНГ 8 февраля 2024 года. Об этом сообщила председатель ассамблеи, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, передаёт sputniknews

"Что касается (сроков – Ред.), когда завершится процедура – это все прописано в наших правилах. После заявления Молдовы о выходе из МПА процедура завершится 8 февраля (2024 года – Ред.), и 8 февраля уже официально Молдова не будет членом Межпарламентской ассамблеи СНГ", – сказала Матвиенко журналистам.

Она также отметила, что ассамблее это никакого урона не нанесет и она продолжит работу.

"Это, конечно, огромная потеря для самой Молдовы", - цитирует Матвиенко РИА Новости

"Содружество у нас называется "Содружество независимых государств". Молдова давно уже не является, с момента прихода госпожи (президента Майи) Санду, независимым государством. Она находится под внешним управлением и поёт с чужого голоса. Поэтому тут нечего добавить", - заключила Матвиенко.

Ранее стало известно, что флаги Украины и Молдовы не были вывешены перед зданием государственной резиденции Ала-Арча в Бишкеке, где в пятницу проходит заседание Межпарламентской ассамблеи стран СНГ.

Напомним, молдавские депутаты 20 июля 2023 года приняли в окончательном чтении закон о выходе страны из МПА СНГ. Законопроект внес в парламент его председатель Игорь Гросу. В пояснительной записке к документу указано, что членство Молдовы в МПА СНГ нецелесообразно, "поскольку в настоящее время Молдова поддерживает межпарламентские отношения с государствами-участниками МПА СНГ на двустороннем уровне, в том числе по линии групп дружбы".
  • Сегодня, 19:01
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