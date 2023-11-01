Центр изучения миротворчества при ПГУ провёл социологический опрос. Исследователи интересовались мнением граждан относительно миротворческой операции, информирует novostipmr
«Опрос проводился на всей территории Приднестровья как анкетёрами, так и через интернет-голосование. Он позволяет нам видеть цифры в динамике. Потому что в первый раз мы опрашивали в 2012 году. Потом в 2022 и, наконец, в этом. Таким образом можно понять изменение общественного настроения в динамике», – рассказала ИА "Новости Приднестровья" директор Центра изучения миротворчества Елена Бобкова.
Самый первый вопрос в анкетах – «Как вы считаете, эффективна ли действующая миротворческая операция?». 11 лет назад положительно ответили 73,5% респондентов. В этот раз – 77,2%.
«Мы видим, что оценка эффективности операции возросла, и она остаётся устойчивой на протяжении 10 лет. В 2022-м году были тоже соизмеримые цифры», – отметила Елена Бобкова.
По мнению социолога, это объясняется тем, что на фоне нестабильной геополитической обстановки - особенно по периметру республики - приднестровцы видят в миротворцах некий стабилизирующий фактор. Именно нынешний трёхсторонний формат под эгидой России является гарантией мира в Приднестровье. Особенно на фоне широко освещаемой в СМИ накачки вооружением и военной техникой соседней Молдовы. Да и учения с НАТО (19 с начала этого года) оптимизма не прибавляют.
«Конечно, в таких условиях люди испытывают тревогу, а миротворческая операция - наши опросы говорят о том, что приднестровцы связывают само присутствие здесь миротворческого контингента со стабильностью, защищённостью территории и населения. Они связывают миротворцев с уверенностью в завтрашнем дне, предотвращением агрессии и, собственно, самого конфликта. Для приднестровцев это реальная защита, маркер стабильности, который позволяет спокойно засыпать и просыпаться каждый день», – сказала директор центра.
Интересно, что на вопрос о том, поддержали бы они создание такой же миротворческой операции, будь сейчас 1992 год, 81,1% опрошенных ответили «Да».