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В Приднестровье был проведен опрос по оценке деятельности миротворческой миссии

В Приднестровье был проведен опрос по оценке деятельности миротворческой миссии
фото: Miroslav Rotari

Центр изучения миротворчества при ПГУ провёл социологический опрос. Исследователи интересовались мнением граждан относительно миротворческой операции, информирует novostipmr

«Опрос проводился на всей территории Приднестровья как анкетёрами, так и через интернет-голосование. Он позволяет нам видеть цифры в динамике. Потому что в первый раз мы опрашивали в 2012 году. Потом в 2022 и, наконец, в этом. Таким образом можно понять изменение общественного настроения в динамике», – рассказала ИА "Новости Приднестровья" директор Центра изучения миротворчества Елена Бобкова.

Самый первый вопрос в анкетах – «Как вы считаете, эффективна ли действующая миротворческая операция?». 11 лет назад положительно ответили 73,5% респондентов. В этот раз – 77,2%.

«Мы видим, что оценка эффективности операции возросла, и она остаётся устойчивой на протяжении 10 лет. В 2022-м году были тоже соизмеримые цифры», – отметила Елена Бобкова.

По мнению социолога, это объясняется тем, что на фоне нестабильной геополитической обстановки - особенно по периметру республики - приднестровцы видят в миротворцах некий стабилизирующий фактор. Именно нынешний трёхсторонний формат под эгидой России является гарантией мира в Приднестровье. Особенно на фоне широко освещаемой в СМИ накачки вооружением и военной техникой соседней Молдовы. Да и учения с НАТО (19 с начала этого года) оптимизма не прибавляют.

«Конечно, в таких условиях люди испытывают тревогу, а миротворческая операция - наши опросы говорят о том, что приднестровцы связывают само присутствие здесь миротворческого контингента со стабильностью, защищённостью территории и населения. Они связывают миротворцев с уверенностью в завтрашнем дне, предотвращением агрессии и, собственно, самого конфликта. Для приднестровцев это реальная защита, маркер стабильности, который позволяет спокойно засыпать и просыпаться каждый день», – сказала директор центра.

Интересно, что на вопрос о том, поддержали бы они создание такой же миротворческой операции, будь сейчас 1992 год, 81,1% опрошенных ответили «Да».

  • Сегодня, 19:10
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