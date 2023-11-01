В Чехии активисты из общественной инициативы под названием "подарок для Путина" в течение суток собрали более 3 млн крон (более 133 тыс. долларов США) на покупку вертолета типа Black Hawk для Украины, который стоит 4,6 млн долларов, передаёт korrespondent.net
Отмечается, что сбор средств на Black Hawk для Украины был запущен к 34 годовщине Бархатной революции.
В течение первых суток чехи собрали уже более 133 тысяч долларов США.
Вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk стоит 105 миллионов чешских крон (около 4,6 млн долларов США). 17 ноября вертолет приземлился на пражской площади Летна, чтобы все желающие смогли его увидеть.
17 ноября Чехия отмечала День борьбы за свободу и демократию и Международный день студенчества. В этот день 34 года назад началась Бархатная революция, повлекшая за собой падение коммунистического режима в Чехословакии.
Напомним, на днях Чехия рассекретила список поставленной в Украину военной техники с начала СВО.
Так же сообщалось, что российскую недвижимость заблокировали в кадастре Чехии.
Блокировка десятков объектов российской недвижимости в Чехии, введенная в ответ на СВО на Украине, уже внесена в кадастр недвижимости Чешской Республики - там появились печати блокировки. Об этом сообщило Radio Prague International.
Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил, что заморожены около 70 объектов российской недвижимости, преимущественно в Праге, Центральной Чехии и Карловых Варах.
В Карловых Варах, в частности, заблокировано здание бывшего консульства России.