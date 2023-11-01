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Глобальный индекс инноваций: какое место занимает Молдова

Глобальный индекс инноваций: какое место занимает Молдова
фото: wipo.int

Республика Молдова с оценкой 30,3 балла занимает 60 место из 132 стран в Глобальном индексе инноваций (GII) 2023 года, составленном Всемирной организацией интеллектуальной собственности.

Для оценки инновационной мощи страны используются семь параметров: знания и технологические результаты; человеческий капитал и исследования; деловой опыт; рыночный опыт; творческие результаты; инфраструктура и учреждения. Всего 80 показателей. Сумма этих компонентов даёт общий балл для каждой страны, пишет mybusiness.md.

Швейцария 13-й год подряд была названа самой инновационной страной в мире, набрав по сумме всех показателей 67,6 баллов. Швеция заняла второе место, опередив в этом году США.

Хотя США заняли третье место в общем зачете, они получили самые высокие оценки по полученному венчурному капиталу, глобальным корпоративным инвесторам в исследования и разработки (НИОКР) и общей стоимости единорогов. (В финансовом плане «единорог» (англ. unicorn) - это частная начинающая компания с текущей оценкой в $1 млрд или более). По состоянию на апрель 2023 года из 1206 мировых единорогов в США было прописано 54%.

Румыния находится на 47 месте с 34,7 баллами, Россия на 51 (33,3), Украина на 55 (32,8), Беларусь на 80 (26,8).

Замыкают список Нигер (12,4) и Ангола (10,3).

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