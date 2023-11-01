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Правоохранительная деятельность за 10 месяцев

Правоохранительная деятельность за 10 месяцев
иллюстрация: customs.gospmr

В соответствии с задачами, возложенными на таможенные органы, приднестровские таможенники ведут борьбу с контрабандой, нарушениями таможенных правил при перемещении товаров через границу ПМР, пресекают незаконный оборот наркотических средств, оружия, культурных ценностей.

Как сообщила пресс-служба ГТК ПМР с начала текущего года структурными подразделениями Государственного таможенного комитета ПМР было выявлено более 800 нарушений таможенных правил. В виде штрафных санкций взыскано 2,8 млн. руб. ПМР. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях в бюджет республики довзыскано таможенных платежей на сумму более 364,7 тыс. руб.

Таможенными органами ПМР возбуждено 13 уголовных дел по фактам контрабанды наркотических и сильнодействующих веществ. Из незаконного оборота изъяты марихуана, синтетический психостимулятор Альфа-PVP (соли), медикаменты, относящиеся к разряду сильнодействующих.

Специализированными подразделениями ГТК с начала года проведено 4 мероприятия по контролю финансово-хозяйственной деятельности.

Выявлено 3 нарушения таможенного законодательства, штрафные санкции по ним составили более 9,7 тыс. руб.

С нарушителей довзыскано таможенных платежей на сумму свыше 78,8 тыс. руб.

  • Сегодня, 18:28
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