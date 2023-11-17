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Зеленский назвал сроки «Майдана-3»

Зеленский назвал сроки «Майдана-3»
фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция по смене главы государства «Майдан-3» должна быть выполнена до конца 2023 года. Подробности плана он раскрыл в интервью The Sun.

По его словам, спецслужбы РФ занимаются подготовкой операции. «Название операции — "Майдан-3". Она предназначена для смены президента», — цитирует политика lenta.ru

Зеленский добавил, что детали операции подвержены изменениям. Как утверждает украинский лидер, необязательно, что лишение его жизни — это финальная цель плана.

В интервью также президент снова отверг организацию выборов, которые должны были пройти на Украине в 2024 году. Проведение голосования во время военного положения он назвал незаконным.

Ранее Зеленский уже заявлял об операции «Майдан-3». 17 ноября политик рассказал, что ее готовит Россия для госпереворота на Украине. Эту информацию он получил от украинской разведки и партнеров Киева.

Зеленский обязан «Майдану» должностью

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков прокомментировал заявление лидера Украины в беседе с «Лентой.ру». По словам депутата, «Майдану» 2014 года Зеленский обязан своей политической карьерой. Именно после этих событий украинская государственность была сломана, что позволило нынешнему президенту выступить с заявлением об отмене ближайших выборов в стране.

«Я придерживаюсь точки зрения, что за любой процесс, будь то «Майдан», госпереворот, бунт или полноценная революция, ответственна, прежде всего, власть. И, если Зеленский признает, что в стране зреют основания для «Майдана», значит, он сам расписывается в том, что не справляется с ситуацией», — добавил Новиков.

Депутат отметил, что при отмене процедуры голосования у людей нет другого выбора, кроме как выходить на улицы. Подобным людским возмущением могут воспользоваться «правые, националистические, радикальные силы, которые заведут Украину в еще больший тупик». Новиков считает, что «Майдан» может иметь успех только в случае внешней поддержки, однако она идет не со стороны России, а со стороны Запада.

Зеленский уже делал подобные заявления в 2021 году. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг обвинения.
  • Сегодня, 10:25
  • DTV
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