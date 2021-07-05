Президент ПМР Вадим Красносельский подписал изменения, внесенные в Гражданский и Кодекс об административных правонарушениях, а также Закон «О транспорте». Этот пакет законов, принятый 1 ноября, регулирует действие автоматической системы проезда в общественном транспорте, передаёт novostipmr
Напомним, что запустить систему в полном объеме планируется в 2025 году. Для оплаты проезда можно будет использовать банковские карты «Клевер».
Автоматическая система оплаты проезда позволит точно определить объемы пассажироперевозок и выручку от них, улучшить работу с льготными категориями пассажиров.