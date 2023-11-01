Dnestr.TV

 
0

В Молдове ежегодно порядка 50 девочек младше 15 лет становятся мамами

В Молдове ежегодно порядка 50 девочек младше 15 лет становятся мамами
фото: Depositphotos

Ежегодно в Молдове около полусотни девочек в возрасте до 15 лет становятся мамами. По оценкам специалистов, восемь из десяти матерей-подростков родом из сельской местности, а у большинства из них родители за границей.

Специалисты призывают общество рассказывать детям о последствиях половой жизни. О тех, от кого отвернулись родные, заботятся в одном из столичных центров, сообщает tv8.md

Девушки, рано ставшие матерями, говорят, что самый мучительный период был после родов.

"Было тяжело, я хотела, чтобы мама была рядом, поддерживала, объясняла, но её рядом не было", - рассказала одна из них.

Юные мамы находят утешение в центре "În brațele mamei”.

"Здесь мамы могут поселиться, получить материальную и психологическую помощь. У большинства из них первый ребенок, первые роды, и им очень нужен кто-то, кто будет рядом и все им покажет", - рассказала координатор программы "În brațele mamei” Mихаела Белей.

По данным Нацбюро статистики, один из 16 детей, появившихся на свет в Молдове в прошлом году, родился у матери-подростка. 6% материнских смертей за последние пять лет пришлось на девочек-подростков.

Специалисты призывают молодёжь взвешивать свои действия, чтобы избежать проблем в будущем. Недавно в Молдове стартовала информационная кампания для молодежи под лозунгом «Моя юность имеет значение! Я защищаюсь от беременности», которая продлится до 10 декабря.
  • Сегодня, 10:53
  • DTV
  • Просмотров: 38
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Жемчужины Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
  • Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
  • Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...
  • В РФ запатентовали гиперзвуковой самолет на криогенном ...
  • Принят новый закон об адвокатской деятельности в Придне ...
  • Разработана первая в мире вакцина от кокаиновой зависим ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Жемчужины Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
  • Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
  • Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...
  • В РФ запатентовали гиперзвуковой самолет на криогенном ...
  • Принят новый закон об адвокатской деятельности в Придне ...
  • Разработана первая в мире вакцина от кокаиновой зависим ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна