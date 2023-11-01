Ежегодно в Молдове около полусотни девочек в возрасте до 15 лет становятся мамами. По оценкам специалистов, восемь из десяти матерей-подростков родом из сельской местности, а у большинства из них родители за границей.
Специалисты призывают общество рассказывать детям о последствиях половой жизни. О тех, от кого отвернулись родные, заботятся в одном из столичных центров, сообщает tv8.md
Девушки, рано ставшие матерями, говорят, что самый мучительный период был после родов.
"Было тяжело, я хотела, чтобы мама была рядом, поддерживала, объясняла, но её рядом не было", - рассказала одна из них.
Юные мамы находят утешение в центре "În brațele mamei”.
"Здесь мамы могут поселиться, получить материальную и психологическую помощь. У большинства из них первый ребенок, первые роды, и им очень нужен кто-то, кто будет рядом и все им покажет", - рассказала координатор программы "În brațele mamei” Mихаела Белей.
По данным Нацбюро статистики, один из 16 детей, появившихся на свет в Молдове в прошлом году, родился у матери-подростка. 6% материнских смертей за последние пять лет пришлось на девочек-подростков.
Специалисты призывают молодёжь взвешивать свои действия, чтобы избежать проблем в будущем. Недавно в Молдове стартовала информационная кампания для молодежи под лозунгом «Моя юность имеет значение! Я защищаюсь от беременности», которая продлится до 10 декабря.