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Нацбанк Румынии потребует вернуть золото, вывезенное в Россию

Нацбанк Румынии потребует вернуть золото, вывезенное в Россию
фото из открытых источников

По словам главы Национального банка Румынии Мугура Изэреску, Румыния объявит о создании международного лобби, через которое Нацбанк организует мероприятия, чтобы подтвердить, "особенно на международном уровне, что Румыния имеет полностью обоснованные претензии на свои запасы золота, эвакуированные в Москву в 1916-1917 годах", сообщает digi24.ro

"В декабре этого года исполняется 107 лет со дня эвакуации румынских сокровищ в Москву", - сказал губернатор румынского Нацбанка.

"Начиная с 1991 года Национальный банк Румынии последовательно реализует стратегию по доведению до внутреннего и внешнего общественного мнения вопроса о сокровищах, отправленных в Москву и затем захваченных Советским Союзом", - цитирует главу Центробанка Румынии point.md

"Долговое право Румынии старше века. Мы не первые. По случаю вступления России в Совет Европы в 1995 году Румыния вместе с другими бывшими коммунистическими государствами представила предложения по реституции активов, конфискованных Советским Союзом. Тогда комитет по правовым вопросам и правам человека Совета посчитал, что эти проблемы должны быть решены между заинтересованными государствами-членами", - подчеркнул Мугур Изэреску.

Губернатор НБР пояснил, что Россия не приняла эту дискуссию даже на уровне экспертов под предлогом того, что в Москве обсуждается проект закона о реституции материальных благ, принадлежащих другим государствам, которые во время войны хранились в СССР.

"Впоследствии законопроект, на который ссылались российские эксперты, был отклонен Госдумой России", - продолжил Мугур Изэреску.

"Такое развитие событий сделало очевидным необходимость корректного информирования международного общественного мнения на основе неоспоримых документов. А это означало информирование историков, ученых-исследователей, политиков, дипломатов и, наконец, что не менее важно, европейских лиц, принимающих решения. Дело передавалось из рук в руки от одного губернатора к другому с 1922 года, в том числе и в коммунистический период", - сообщил также глава НБР.

Стоит отметить, что на сайте учреждения представлена "вековая неоконченная история казны НБР в Москве". Здесь объясняется история золота, оказавшегося в Москве, начиная с 1916 года, когда две трети территории Румынии были оккупированы армиями Центральных держав. Большая часть населения тогда переселилась на восток страны.

"В этих условиях правительство и руководство Национального банка Румынии приняли решение о перемещении казны Национального банка Румынии на территорию России, единственного союзного государства, с которым в то время граничила Румыния.

Румынское правительство и представители Национального банка Румынии подписали с представителем Российской империи в Яссах конвенцию, в которой были определены условия первой перевозки в Москву.

По ее словам, румынские ценности находились "под гарантией правительства России относительно безопасности перевозки, сохранности активов, а также возвращения в Румынию"", - говорится на сайте ведомства.

Стоимость активов на тот момент составила 321 580 456 золотых леев.
  • Сегодня, 11:14
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