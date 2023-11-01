В настоящее время между украинскими властями и властями Кишинева нет договоренности об экстрадиции украинских беженцев призывного возраста, находящихся в Республике Молдова.
Об этом сообщил Радио Молдова пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Игорь Захаров. По его словам, в стране таких случаев не было, и украинская сторона не обращалась с соответствующим запросом, передает radiomoldova.md
С начала военных действий в Украине в Республике Молдова осело более ста тысяч беженцев, в том числе украинских мужчин. Некоторые из них достигли уже в стране пребывания совершеннолетия - возраста, в котором они могут вступить в ряды украинской армии.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Игорь Захаров подтвердил, что ни один гражданин Украины, являющийся беженцем в нашей стране, не был выдан по причине призыва в армию и что между Кишиневом и Киевом нет никаких договоренностей на этот счет.
"На сегодняшний день ни один гражданин, достигший призывного возраста или достигший призывного возраста в ближайший период, не был и не будет выдан Украине. Соглашения об экстрадиции по призывному возрасту нет, у нас таких случаев не было, и украинская сторона не обращалась с просьбой об экстрадиции этих граждан. Так что ни негласного, ни официального соглашения с украинской стороной на этот счет нет " - заявил Захаров.
Например, молодой украинец Богдан приехал в Республику Молдова в возрасте 17 лет, чтобы продолжить обучение в безопасных условиях. Он родом из румынского села в Черновицкой области, говорит на румынском языке и в настоящее время учится в профессиональном училище в Кишиневе.
"Я из Черновцов, приехал в Молдову учиться. Здесь хорошо. Я знаю румынский язык, потому что я родом из румынского села в Украине. Я бы учился там, но мне не давал военкомат. Они не имеют права этого делать, но если у тебя нет документов, они могут забрать тебя с улицы и отвести в военкомат. В моем регионе случалось, что людей и мужчин просто забирали с улиц" - рассказал Богдан.
Согласно ст. 9 Закона "Об убежище в Республике Молдова", если человек, легально или нелегально находящийся на территории нашей страны, просит убежища, молдавские власти имеют право выдать его другой стране только в том случае, если он представляет угрозу национальной безопасности.
Из Украины уехало 650 тысяч мужчин призывного возраста
Издание Exxpress утверждает, что часть украинцев воспользовались поддельными документами и услугами контрабандистов.
Более полумиллиона мужчин призывного возраста уехали из Украины с начала полномасштабного вторжения России. Части из них выезд за границу официально запрещен. Об этом заявило австрийское издание Exxpress, сообщает korrespondent.net
По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с момента начала войны Украину покинули около 6,3 млн граждан. Однако большинство из них – женщины и дети.
В Евростате говорят, что в 27 государствах-членах ЕС, а также в Швейцарии, Лихтенштейне и Норвегии находятся 650 тысяч украинских беженцев мужского пола, по возрасту подпадающих под призыв.
В частности, только в Германию, по данным Федерального МВД, с начала войны 24 февраля 2022 года приехал ровно 221 571 украинский мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Из них 189 484 мужчины все еще находятся там и сегодня.
Эти данные охватывают только тех, кто зарегистрирован официально. В МВД Германии считают, что еще 100 тысяч человек не зарегистрированы и находятся в стране нелегально.
Похожая ситуация и в Австрии – туда выехали не менее 14 тысяч украинских мужчин с поддельными документами или пользуясь "услугами" контрабандистов.
Некоторые мужчины заплатили до 10 тысяч долларов за справку, подтверждающую их непригодность к военной службе.
Добавим, журналисты BBC сообщили, что с начала войны почти 20 000 мужчин покинули Украину, чтобы избежать призыва. Беглецы нелегально пересекали границу, в частности, переплывая реки. Еще 21 113 мужчин, которые пытались скрыться, были пойманы украинскими пограничниками.
По данным СМИ, с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года границы Румынии, Молдовы, Венгрии, Словакии и Польши нелегально пересекли 19 740 мужчин из Украины.