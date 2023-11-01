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Пожар в Бендерах

Пожар в Бендерах
фото: mvdpmr

Сообщение о том, что горит одна из комнат на четвёртом этаже в общежитии по ул. Советская г. Бендеры, на пульт СВПЧ-2 поступило около восьми вечера 21 ноября, сообщила пресс-служба МВД ПМР

На место прибыли два пожарных расчёта. Огнеборцы в аппаратах сжатого воздуха приступили к разведке и эвакуации жильцов дома.

Четвёртый и пятый этажи были окутаны густым дымом. Некоторые люди оказались заблокированными в своих квартирах. Огнеборцы установили дымоудалитель, и только после этого семья из трёх человек, а также две женщины и 75-летний инвалид смогли с помощью пожарных выйти на улицу.

Очаг возгорания находился в одной из комнат четвёртого этажа. Хозяина в момент пожара не было. Помещение площадью 16 квадратных метров выгорело полностью.

Интенсивность горения и температура были очень высокими. Оперативные и грамотные действия пожарных помогли предотвратить распространение огня на соседние комнаты.

Причина пожара устанавливается.

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