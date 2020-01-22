Верховный Совет ПМР на пленарном заседании проголосовал за дачу согласия на передачу в суд дела о привлечении к уголовной ответственности депутата V созыва Верховного Совета Владимира Пасютина. Представление в парламент внесла Прокуратура Приднестровья, сообщила пресс-служба ВС ПМР
Комиссия по мандатам, регламенту и депутатской этике изучила представленные Прокуратурой материалы и выяснила, что они не относятся к депутатской деятельности Владимира Пасютина.
Следствие обвиняет его в сокрытии финансово-хозяйственной деятельности предприятия «Абрикосовый рай», директором которого Владимир Пасютин являлся, когда был депутатом парламента V созыва.
На пленарном заседании Владимир Пасютин присутствовать не смог по состоянию здоровья, однако участвовал в онлайн-заседании Комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике.
Свою вину бывший парламентарий не признает и готов защищаться в суде.
Верховный Совет принял решение дать согласие Прокуратуре на передачу уголовного дела в суд.