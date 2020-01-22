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Дело Владимира Пасютина направят в суд

Дело Владимира Пасютина направят в суд
фото из открытых источников

Верховный Совет ПМР на пленарном заседании проголосовал за дачу согласия на передачу в суд дела о привлечении к уголовной ответственности депутата V созыва Верховного Совета Владимира Пасютина. Представление в парламент внесла Прокуратура Приднестровья, сообщила пресс-служба ВС ПМР

Комиссия по мандатам, регламенту и депутатской этике изучила представленные Прокуратурой материалы и выяснила, что они не относятся к депутатской деятельности Владимира Пасютина.

Следствие обвиняет его в сокрытии финансово-хозяйственной деятельности предприятия «Абрикосовый рай», директором которого Владимир Пасютин являлся, когда был депутатом парламента V созыва.

На пленарном заседании Владимир Пасютин присутствовать не смог по состоянию здоровья, однако участвовал в онлайн-заседании Комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике.

Свою вину бывший парламентарий не признает и готов защищаться в суде.

Верховный Совет принял решение дать согласие Прокуратуре на передачу уголовного дела в суд.
  • Сегодня, 19:32
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