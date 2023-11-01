Условия содержания в молдавских тюрьмах остаются серьезной проблемой, которую власти не торопятся решать. К таким выводам пришли эксперты Еврокомиссии в отчете о начале переговоров о вступлении Молдовы в Европейский союз.
Авторы отчета отметили, что за время подготовки документа «власти не предприняли никаких мер, чтобы улучшить ситуацию» в тюрьмах, передает europalibera.org
Все 18 тюрем страны построили в советский период, а за всю историю независимости страны серьезных обновлений в них не произошло. Тюрьмы остаются переполненными, у многих заключенных нет доступа к медицинским услугам, а жалобы на жестокое обращение остаются без внимания.
«Большинство решений ЕСПЧ против Молдовы касаются бесчеловечных условий содержания [в тюрьмах]», — отметили авторы отчета.
В июне 2022 года министерство юстиции, возглавляемое на тот момент министром Серджиу Литвиненко «увеличило» вместимость кишиневской тюрьмы № 13. Если раньше согласно внутренним регламентам одному заключенному полагалось четыре квадратных метра, то по новому регламенту, им полагается по три квадратных метра.
«Это противоречит международным и национальным рекомендациям по существенному сокращению переполненности тюрем», — сообщили в отчете.
Другая проблема — то, что не во всех тюрьмах есть места для содержания задержанных и арестованных, поэтому они рискуют попасть в «дисциплинарные отделения с бесчеловечными условиями».
«Власти должны укрепить национальные механизмы, чтобы сократить количество заключенных в тюрьмах, в том числе с помощью эффективного применения наказаний, не требующих лишения свободы», — рекомендовала Еврокомиссия.
Пытки и плохое обращение
Предотвращение пыток и плохого обращения — проблема, которую в Молдове не могут решить много лет.
«Хотя число жалоб на плохое обращение снизилось за последнее десятилетии почти на 50%, примерно с 1 тыс. в 2009 году до 500 в 2021, здесь еще многое предстоит сделать», — считают в Еврокомиссии.
В отчете подчеркнули, что прокуроры редко возбуждают дела о пытках или плохом обращении как по отношению к тем, кто это совершил, так и по отношению к тем, кто «толерантно» к этому относится. В 2022 году в прокуратуру поступили 485 жалоб на пытки или жестокое обращение, в 69 случаев прокуроры завели уголовные дела, а 404 отказались начать уголовное преследование.
И в отчете Европейского комитета по предотвращению пыток, опубликованном в сентябре 2023 года рассказали о том, что сотрудники тюрем чрезмерно применяют силу по отношению к некоторым заключенным. При этом, случаи, когда у заключенных появляются странные травмы, которые объясняют падением с лестницы или в душевой, тщательно не проверяют.
«Проблема насилия между заключенными остается без внимания, а тюрьмы не могут обеспечить им безопасную среду», — отметили в отчете.
Строительство новой тюрьмы затягивается 10 лет
Комитет по предотвращению пыток выяснил, что три молдавские тюрьмы значительно переполнены, а «самые серьезные проблемы — в кишиневской тюрьме». Также в отчете отметили, что власти «не добились успехов в строительстве новой тюрьмы».
В 2013 году правительство пообещало построить в пригороде Кишинева новую тюрьму европейского типа, которая должна была бы заменить тюрьму № 13. Сначала власти обещали сдать новое здание в эксплуатацию к 2018 году, а в 2022 году сдвинули срок на 2027 год.
При этом, по данным на 2022 год, на проекты и рабочую группу потратили около двух миллионов евро, хотя к самому строительству так и не приступили.
В сентябре 2022 года Минюст пообещал начать строительство летом 2023 года, но и этот срок нарушили. 19 ноября Минюст сообщил, что в сентябре завершилось доработка проекта новой тюрьмы. Проект пришлось изменить, чтобы снизить затраты. Так, новая тюрьма будет рассчитана на 1050 мест, хотя в изначальном плане речь шла о 1536 местах, а в плане 2022 года — о 1444.
Также тюрьму планируют оснастить солнечными батареями, чтобы сократить расходы.
«Благодаря частичному изменению проекта удалось сэкономить 13 миллионов евро», — рассказали в пресс-службе Минюста.
Новый проект обсудили с Управлением ООН по обслуживанию проектов, который теперь будет курировать его внедрение. В Минюсте объяснили, что сложности со строительством тюрьмы возникли из-за увольнения сотрудников группы, которая занималась внедрением проекта, а также из-за «регионального и энергетических кризисов последних лет».
«Министерство юстиции продолжит прилагать усилия, чтобы найти гранты для того, чтобы компенсировать вклад правительства», — заверили в пресс-службе.
В 2013 году власти заявляли, что строительство тюрьмы обойдется в 44,5 млн евро, из которых 40 млн получат из кредитов и грантов, а 4,5 млн - будет вкладом правительства. В 2019 году займ увеличили на 10 млн евро, а вклад правительства увеличился до 6,8 млн евро.