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Молдова присоединилась к крупнейшему пакету санкций ЕС против России

Молдова присоединилась к крупнейшему пакету санкций ЕС против России
фото: point.md

Республика Молдова присоединилась к крупнейшему пакету европейских санкций против России в отношении действий «подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины». Ограничительные меры касаются сотен людей, в том числе выходцев из Молдовы или тех, кто ранее работал в Приднестровье, передаёт point.md ссылаясь на moldova.europalibera

Среди них гглава Крыма Сергей Аксёнов (уроженец Бельц), экс-глава Министерства госбезопасности Приднестровья Владимир Антюфеев, пишет moldova.europalibera.org. Антюфеев попал под санкции ЕС, США, Канады и Японии в 2014 году, а также Великобритании и Украины – в 2022 году.

Приказ, подписанный министром иностранных дел Нику Попеску 16 ноября, предусматривает присоединение Республики Молдова к семи международным ограничительным мерам ЕС, включая крупнейший пакет санкций против России, введенный еще в 2014 году, с аннексией Крыма, и обновленный в последний раз в сентябре 2023 года.

В список санкционированных вошли:

Российские олигархи из окружения Путина: Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Аркадий Ротенберг, Геннадий Тимченко и другие;

Министры и командующие российской армией : Сергей Шойгу, Сергей Суровикин и другие;

Чиновники из юго-востока Украины и Крыма, бывший президент Украины Виктор Янукович.

Кроме того, в списке указан погибший глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Выходец из Приднестровья в санкционном списке - министр образования «ДНР» Михаил Кушаков, долгое время работавший в тираспольском университете им. Тараса Шевченко. Кушаков был включен в европейский санкционный список в апреле 2022 года. В 2021 году Служба безопасности Украины (СБУ) заявила , что он является гражданином России и представителем российских спецслужб.

Под санкции также попал Александр Бабаков, уроженец Кишинёва и экс-депутат Госдумы РФ от «Единой России», входивший в Комиссию по развитию оборонно-промышленного комитета. В 2014 году он проголосовал за одобрение закона об аннексии Крыма. Сейчас он входит в Совет Федерации РФ.

Также в списке есть банки, политические партии, военные предприятия, строительные компании из РФ, а также физические и юридические лица из Ирана, которые производили комплектующие или поставляли беспилотные летательные аппараты, используемые россиянами в СВО.
  • Сегодня, 20:08
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