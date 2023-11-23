За период военного конфликта на Украине румынский порт Констанца перестал справляться с возросшей загруженностью, в связи с чем Бухарест принял решение построить новый порт на берегу Чёрного моря. Об этом пишет 23 ноября digi24.ro, информирует eadaily.com
Порт будет расположен на берегу дунайского канала Поарта-Албэ вблизи города Нэводари и облегчит причаливание и разгрузку судов с грузами. Его площадь составит 33 тысячи квадратных метров, рабочие уже прибыли и осваивают площадку под строительство.
Будут построены подъездные пути, а также три причала по 120 квадратных метров каждый.
Специалисты говорят, что такой порт был необходим, поскольку в последние годы порт в Констанце пользуется большим спросом, особенно для перевозки зерновых грузов. Сейчас там стоят в бесконечных очередях по нескольку дней. Таким образом, порт Констанца будет освобожден от давления, которое он испытывает в настоящее время.
В 25 км от канала власти хотят расширить еще один порт под названием Луминица, чтобы увеличить объемы транзита товаров по внутренним водным путям. Оба проекта стоимостью более 200 миллионов леев финансируются ЕС.
Учитывая, что Румыния стала основным зерновым (и не только) хабом для Украины, портовая инфраструктура играет в этом ключевую роль. Недавно румынский премьер Марчел Чолаку пообещал вдвое увеличить транзит украинского зерна через свою страну. Сейчас основная нагрузка ложится на черноморский порт Констанца и Бухарест рассчитывает расширить свои логистические возможности.
Значительная часть сухопутного транзита украинского зерна в румынские порты сейчас идет через Молдову.
Вместе с тем, Бухарест решил максимально исключить Кишинев из зернового коридора. Глава правительства Марчел Чолаку подтвердил, что уже идут переговоры с Европейским банком реконструкции и развития о покупке принадлежащего ему молдавского порта на Дунае в Джурджулештах, имеющего выход в Чёрное море.