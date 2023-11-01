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Военнослужащие-контрактники смогут получать субсидии на приобретение жилья

Военнослужащие-контрактники смогут получать субсидии на приобретение жилья
иллюстрация из открытых источников

Военнослужащие Вооружённых сил ПМР, проходящие службу по контракту, смогут получить госсубсидию на полную или частичную оплату кредита на приобретение жилья. Внести изменения в Закон «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья» и расширить категорию получателей госсубсидий предложил глава государства.

Как сообщила пресс-служба Верховного Совета ПМР, депутаты Комитета по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства поддержали предложение Президента Вадима Красносельского единогласно.

Законодательную инициативу внесут в повестку дня одного из ближайших пленарных заседаний. Парламентский Комитет по социальной защите и здравоохранению будет рекомендовать депутатскому корпусу принять проект закона сразу в двух чтениях.

В случае принятия законопроекта в окончательном чтении новые меры вступят в силу 1 января 2024 года.

  • Сегодня, 20:33
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