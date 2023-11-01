Военнослужащие Вооружённых сил ПМР, проходящие службу по контракту, смогут получить госсубсидию на полную или частичную оплату кредита на приобретение жилья. Внести изменения в Закон «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья» и расширить категорию получателей госсубсидий предложил глава государства.
Как сообщила пресс-служба Верховного Совета ПМР, депутаты Комитета по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства поддержали предложение Президента Вадима Красносельского единогласно.
Законодательную инициативу внесут в повестку дня одного из ближайших пленарных заседаний. Парламентский Комитет по социальной защите и здравоохранению будет рекомендовать депутатскому корпусу принять проект закона сразу в двух чтениях.
В случае принятия законопроекта в окончательном чтении новые меры вступят в силу 1 января 2024 года.