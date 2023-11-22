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Для iPhone создали чехол, из которого прорастают растения

Для iPhone создали чехол, из которого прорастают растения
фото: iGreen Gadgets

Компания iGreen анонсировала чехлы для iPhone, которые не только защищают смартфоны, но и способствуют озеленению планеты благодаря встроенным семенам разных растений. Об этом сообщает портал Design Boom, информирует gazeta.ru

По словам производителя, iGreen Cover — это результат двух лет исследований и разработки материала. Особенностью чехла является то, что он содержит в себе семена растений, которые начинают прорастать после того, как пользователь посадит аксессуар в горшок. Причем высаживать чехол необходимо строго под углом в 30 градусов.

Цвет аксессуара определяет вид растения: зеленый — базилик, желтый — ромашка, голубой — незабудка.

Аксессуар изготовлен из биоразлагаемого материала на основе кукурузного крахмала, который не наносит вреда окружающей среде и обеспечивает необходимую жесткость для защиты iPhone. Срок полного разложения чехла составляет около полугода.

iGreen Cover доступен для трех смартфонов Apple: iPhone 13 Pro, 14 Pro и 15 Pro. Стоимость одного чехла составляет €18 (около 1,7 тыс. руб.). Заказать можно на официальном сайте iGreen.

Ранее Apple запатентовала антишпионские экраны.
  • Сегодня, 20:43
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