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Центральной улице Тирасполя вернули историческое название – Покровская

Центральной улице Тирасполя вернули историческое название – Покровская
фото: ekpark-tiraspol

На сессии тираспольского горсовета депутаты проголосовали за возврат исторического названия центральной улице столицы, которая сейчас называется 25 Октября. До советского переименования она была Покровской.

В течение 10 лет сохранится двойное название: 25 Октября и Покровская. В официальных документах улица будет отмечаться как Покровская. Таблички с двойным названием появятся в 2024 году, сообщает novostipmr

«Речь идёт не о переименовании улицы, а о возврате её исторического названия. Проводилась большая информационная работа со всеми заинтересованными людьми: гражданами, проживающими на этой улице, с руководителями офисов и компаний, расположенных на центральной улице. Говорилось о том, что есть достаточно времени для переоформления документов. Не обязательно с завтрашнего дня бежать и всё переоформлять, нет такой цели», - пояснил председатель столичного горсовета Вадим Дони.

Отметим, что эта тема в Тирасполе долгое время была дискуссионной. О ней говорили ещё в 1990-х, но тогда не удалось выработать определённого решения. Сейчас эту идею поддержали общественники, казачество, духовенство, историки, музейные работники, городские власти, тираспольчане, проживающие на этой улице, и другие горожане.

«Мы постарались применить абсолютно мягкий механизм. Это 10-летний этап перехода. Плюс мы будем рассматривать компенсации малоимущим гражданам при переоформлении документов. Возврат улице её исторического названия – это не веяние времени. Это историческая справедливость. Напомню, что в Тирасполе используется два герба: исторический и герб, учреждённый при Советском Союзе», - отметил глава Тирасполя Олег Довгопол.

Центральной улице Тирасполя вернули историческое название – Покровская
скриншот Wikipedia

Напомним, центральная улица меняла своё название несколько раз. В XIX веке она была Почтовой. По ней проходил так называемый почтовый тракт. В том числе и транзитный из других городов. Известно также название Большая улица. В 1884 году, она стала Покровской - это было ее официальное название. Так она была названа в честь храма Покрова Пресвятой Богородицы, который стоял на месте нынешней часовни напротив городского Дворца культуры. В 30-х годах прошлого века храм был уничтожен в рамках антирелигиозной политики властей. В 1921-м Покровскую переименовали в 25 Октября.
  • Сегодня, 20:54
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