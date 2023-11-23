Глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк заявил, что альянс должен создать «военный Шенген», который позволит войскам НАТО свободно перемещаться внутри территории блока, сообщает Reuters.
Как отмечает агентство, сейчас силам НАТО приходится соблюдать множество внутренних правил участников альянса, включающих, например, необходимость предварительного уведомления стран об отправке боеприпасов через их территорию и соблюдения ограничений допустимой протяженности военных конвоев.
Чрезмерная бюрократизация процесса, считает Зольфранк, препятствует передвижению войск НАТО по Европе, что, в свою очередь, может привести к промедлениям в случае начала военного конфликта с Россией.
«Мы должны быть на шаг впереди. Мы должны подготовить театр боевых действий задолго до того, как будет применена пятая статья», — заявил Зольфранк, подчеркнув, что в случае конфликта странам НАТО будет сложнее согласовать создание «военного Шенгена»
Объединенное командование по тыловому обеспечению и логистике (JSEC) базируется в городе Ульм на юге Германии. Оно дислоцируется там с 2021 года, в задачи командования входит координация перемещения военных на континенте и хранение боеприпасов на восточном фланге.
В июле страны — члены НАТО достигли договоренностей по плану, который подробно описывает, как альянс будет реагировать в случае «российской атаки». В Москве неоднократно указывали на усиление присутствия сил НАТО у российских границ. Так, в августе министр обороны Сергей Шойгу говорил, что в странах Восточной Европы вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии собрана военная группировка численностью 360 тыс. человек, передаёт РБК