Dnestr.TV

 
0

В Португалии преступная группировка держала молдаван в рабстве

В Португалии преступная группировка держала молдаван в рабстве
фото: REUTERS/Miguel Pereira, португальская морская полиция на одном из двух мест, где были обнаружены сотни жертв торговли людьми

Граждан Молдовы держали в рабстве в Португалии, после того, как заманили их в эту страну обещаниями легальной работы.

21 ноября сотни полицейских совершили рейд на фермы в южном португальском регионе Алентежу, арестовав 28 человек, подозреваемых в торговле людьми и трудовой эксплуатации, сообщила полиция Португалии, передаёт mybusiness.md

Предполагается, что подозреваемые являются частью преступной группировки, которая эксплуатировала мигрантов из таких стран, как Румыния, Молдова, Украина, Индия, Сенегал и Пакистан, после того как заманила их в Португалию обещанием работы в качестве батраков, сообщает reuters.com.

Полиция заявила, что провела в общей сложности 78 обысков, в результате которых были изъяты улики и «опознаны десятки жертв».

Задержанные, как португальцы, так и иностранные граждане, они подозреваются, среди прочего, в торговле людьми, преступном сообществе, пособничестве нелегальной иммиграции, незаконном найме рабочей силы, вымогательстве, отмывании денег и нанесении физического вреда.

В Португалии растут случаи трудовой эксплуатации, когда бедные мигранты оказываются в ловушке неоплачиваемой работы, а также торговли людьми, особенно в сельскохозяйственном секторе.

После того, как их отправляют на работу, у них часто конфискуют документы и удерживают заработную плату, при этом многие из них ютятся в примитивных жилищах с небольшим количеством удобств или вообще без них.
  • Сегодня, 10:17
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Жемчужины Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
  • Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
  • Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...
  • В РФ запатентовали гиперзвуковой самолет на криогенном ...
  • Принят новый закон об адвокатской деятельности в Придне ...
  • Разработана первая в мире вакцина от кокаиновой зависим ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Жемчужины Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
  • Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
  • Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...
  • В РФ запатентовали гиперзвуковой самолет на криогенном ...
  • Принят новый закон об адвокатской деятельности в Придне ...
  • Разработана первая в мире вакцина от кокаиновой зависим ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна