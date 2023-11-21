фото: REUTERS/Miguel Pereira, португальская морская полиция на одном из двух мест, где были обнаружены сотни жертв торговли людьми
Граждан Молдовы держали в рабстве в Португалии, после того, как заманили их в эту страну обещаниями легальной работы.
21 ноября сотни полицейских совершили рейд на фермы в южном португальском регионе Алентежу, арестовав 28 человек, подозреваемых в торговле людьми и трудовой эксплуатации, сообщила полиция Португалии, передаёт mybusiness.md
Предполагается, что подозреваемые являются частью преступной группировки, которая эксплуатировала мигрантов из таких стран, как Румыния, Молдова, Украина, Индия, Сенегал и Пакистан, после того как заманила их в Португалию обещанием работы в качестве батраков, сообщает reuters.com.
Полиция заявила, что провела в общей сложности 78 обысков, в результате которых были изъяты улики и «опознаны десятки жертв».
Задержанные, как португальцы, так и иностранные граждане, они подозреваются, среди прочего, в торговле людьми, преступном сообществе, пособничестве нелегальной иммиграции, незаконном найме рабочей силы, вымогательстве, отмывании денег и нанесении физического вреда.
В Португалии растут случаи трудовой эксплуатации, когда бедные мигранты оказываются в ловушке неоплачиваемой работы, а также торговли людьми, особенно в сельскохозяйственном секторе.
После того, как их отправляют на работу, у них часто конфискуют документы и удерживают заработную плату, при этом многие из них ютятся в примитивных жилищах с небольшим количеством удобств или вообще без них.