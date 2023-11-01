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Октябрьский прожиточный минимум

Октябрьский прожиточный минимум
фото из открытых источников

Министерство по социальной защите и труду сообщило о величине прожиточного минимума в Приднестровья за предыдущий месяц. В октябре 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем он увеличился: для трудоспособного населения – на 0,65%; для пенсионера – на 0,63%; в среднем на ребенка – на 0,31%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 0,59%, информирует NewsPMR.Com

Сводный индекс потребительских цен (инфляция) за октябрь 2023 года составил 100,26% (октябрь 2022 г. – 101,12%).

По сравнению с октябрем 2022 года величина прожиточного минимума в Приднестровье выросла: для трудоспособного населения – на 2,75%; для пенсионера – на 2,98%; в среднем на ребенка – на 4,29%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 2,86%.

Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за октябрь 2023 года по социально-демографическим группам населения составила:

- для трудоспособного населения – 2 015 руб. (2 002 руб. – в сентябре 2023 года);

- для мужчин от 16 до 59 лет – 2 097 руб. (2 084 руб.);

- для женщин от 16 до 54 лет – 1 926 руб. (1 914 руб.);

- для пенсионеров – 1 588 руб. (1 578 руб.);

- в среднем на одного ребёнка – 1 971 руб. (1 965 руб.);

- для детей в возрасте до 6 лет – 1 714 руб. (1 709 руб.);

- для детей от 7 до 15 лет – 2 136 руб. (2 129 руб.);

- в среднем на душу населения – 1 872 руб. (1 861 руб.)

Как отметили в ведомстве, изменения величины прожиточного минимума в октябре 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем, в основном, связано с инфляционными процессами за счет увеличения цен на продовольственные.

Состав прожиточного минимума

Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (54,4% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (18,3%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (25,7%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).

Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.

Состав потребительской корзины пересматривается Министерством по социальной защите и труду ПМР по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.

  • Сегодня, 10:37
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