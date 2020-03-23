Как сообщает пресс-служба Прокуратуры ПМР органами прокуратуры, в связи поступившей из Службы государственного надзора Министерства юстиции ПМР информацией, проведена проверка законности произведенного переустройства квартиры в доме панельного типа, называемого в обиходе «варницким проектом».
В ходе проверочных мероприятий установлено, что работы по переустройству были произведены в нарушение требований законодательства, поскольку произведенное переустройство затрагивает изменение конструктивных характеристик надежности и безопасности многоквартирного жилого дома.
Так, в квартире была увеличена площадь двух жилых комнат за счет присоединения лоджии, при этом были снесены оконные и дверной блоки, включая порожную часть, из жилой комнаты пробит дверной проем на кухню. Кроме того, в прихожей была демонтирована часть перегородки, разделяющая жилые комнаты, так называемый «панельный заплечик».
В соответствии с Положением о порядке переустройства помещений в жилых домах, утвержденным Приказом Министерства экономического развития ПМР от 28 октября 2003 года № 958 (САЗ № 04-21), такое переустройство запрещено.
Поскольку выполненные собственником квартиры работы влекут за собой нарушение прав и охраняемых законом интересов всех проживающих в доме лиц, в целях их защиты прокурор г. Тирасполь обратился в суд. Тираспольским городским судом требования прокурора г. Тирасполь удовлетворены, собственник квартиры обязан привести переустроенную квартиру в прежнее состояние.
По указанию Прокурора республики вопросы законности переустройства помещений в жилых домах находятся на особом контроле в органах прокуратуры. Отдельное внимание уделяется переустройству в многоквартирных домах панельного типа.
Органы прокуратуры обращают внимание граждан, что согласно положениям действующего жилищного законодательства ПМР граждане и юридические лица, осуществляющие переустройство помещения жилого дома, обязаны получить разрешение на осуществление работ по переустройству в местном исполнительном органе государственной власти, в компетенции которого находятся вопросы переустройства помещений в жилых домах. При этом не допускается выдача разрешений и, следовательно, переустройство помещений, приводящее:
а) к нарушению требований строительных, санитарно-гигиенических и эксплуатационно-технических норм и правил;
б) к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, ухудшению звуко- и термоизоляции стен, пола, потолка;
в) к нарушению противопожарных устройств, системы вентиляции помещения, затруднению доступа к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам;
г) к переносу кухни в жилую комнату, к размещению туалета над жилыми помещениями смежного помещения или обустройству ванной комнаты в кухне;
д) к использованию жилых помещений не по назначению без предварительного перевода их в нежилое помещение.
С более детальной информацией по данному вопросу можно ознакомиться на официальном сайте Прокуратуры ПМР в разделе «Прокурор разъясняет».