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Перепланировки под контролем

Перепланировки под контролем
иллюстрация из открытых источников

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры ПМР органами прокуратуры, в связи поступившей из Службы государственного надзора Министерства юстиции ПМР информацией, проведена проверка законности произведенного переустройства квартиры в доме панельного типа, называемого в обиходе «варницким проектом».

В ходе проверочных мероприятий установлено, что работы по переустройству были произведены в нарушение требований законодательства, поскольку произведенное переустройство затрагивает изменение конструктивных характеристик надежности и безопасности многоквартирного жилого дома.

Так, в квартире была увеличена площадь двух жилых комнат за счет присоединения лоджии, при этом были снесены оконные и дверной блоки, включая порожную часть, из жилой комнаты пробит дверной проем на кухню. Кроме того, в прихожей была демонтирована часть перегородки, разделяющая жилые комнаты, так называемый «панельный заплечик».

В соответствии с Положением о порядке переустройства помещений в жилых домах, утвержденным Приказом Министерства экономического развития ПМР от 28 октября 2003 года № 958 (САЗ № 04-21), такое переустройство запрещено.

Поскольку выполненные собственником квартиры работы влекут за собой нарушение прав и охраняемых законом интересов всех проживающих в доме лиц, в целях их защиты прокурор г. Тирасполь обратился в суд. Тираспольским городским судом требования прокурора г. Тирасполь удовлетворены, собственник квартиры обязан привести переустроенную квартиру в прежнее состояние.

По указанию Прокурора республики вопросы законности переустройства помещений в жилых домах находятся на особом контроле в органах прокуратуры. Отдельное внимание уделяется переустройству в многоквартирных домах панельного типа.

Органы прокуратуры обращают внимание граждан, что согласно положениям действующего жилищного законодательства ПМР граждане и юридические лица, осуществляющие переустройство помещения жилого дома, обязаны получить разрешение на осуществление работ по переустройству в местном исполнительном органе государственной власти, в компетенции которого находятся вопросы переустройства помещений в жилых домах. При этом не допускается выдача разрешений и, следовательно, переустройство помещений, приводящее:

а) к нарушению требований строительных, санитарно-гигиенических и эксплуатационно-технических норм и правил;

б) к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, ухудшению звуко- и термоизоляции стен, пола, потолка;

в) к нарушению противопожарных устройств, системы вентиляции помещения, затруднению доступа к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам;

г) к переносу кухни в жилую комнату, к размещению туалета над жилыми помещениями смежного помещения или обустройству ванной комнаты в кухне;

д) к использованию жилых помещений не по назначению без предварительного перевода их в нежилое помещение.

С более детальной информацией по данному вопросу можно ознакомиться на официальном сайте Прокуратуры ПМР в разделе «Прокурор разъясняет».
  • Сегодня, 10:52
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