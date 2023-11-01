Иллюстрация: point.md/Министр энергетики РМ Виктор Парликов
Молдова сейчас не ставит перед собой задачу аннулирования в международном Арбитраже исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом", — заявил министр энергетики Виктор Парликов.
На телеканале TV8 он сказал, что в настоящее время в вопросе "исторического долга" за газ сложилась патовая ситуация, пишет point.md ссылаясь на infotag.md.
"Газпром" считает, что "Молдовагаз" должна ему за поставленный газ, и что концерн может возместить этот долг в судебном порядке, но пока что концерн ничего не делает в этом направлении", — сказал министр.
По его словам, ни одна из сторон не предпринимает сейчас никаких действий в этом направлении. В "Газпроме" всегда считали", что у них будут аргументы и рычаги не юридического плана, чтобы взыскать долг и что такого характера аргументы у концерна будут всегда.
"Но реальность сегодня такова, что после шантажа о прекращении подачи российского газа, мы научились работать с альтернативными поставщиками газа в Молдову. Я думаю, что "Газпром" оказался в ситуации, когда юридически не может взыскать декларируемый исторический долг", — отметил Парликов.
Комментируя ситуацию с внесением поправок в закон "О природном газе", министр пояснил, что изменения преследуют цель — "залатать дыры" в законе и регулирующих документах для нормального функционирования в стране свободного рынка газа.
"Мы не должны форсировать события со свободным рынком газа. Мы все сделаем таким образом, чтобы те, кто реально хочет и может поставлять газ, поставляли его в Молдову, а те, кто хочет заниматься политикой, не имели возможностей для поставок газа", — заключил министр.