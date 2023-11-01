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В Болгарии из-за снегопада запретили движение большегрузных автомобилей по магистралям

В Болгарии из-за снегопада запретили движение большегрузных автомобилей по магистралям
Фото: открытые источники

По данным Болгарского национального телевидения, в западной части страны десятки населенных пунктов остались без электроснабжения

Снегопад в Болгарии блокировал движение автотранспорта на основных магистралях страны. Как сообщает Болгарское национальное телевидение, погодные условия ухудшаются с каждой минутой, что вынудило власти ограничить движение большегрузных автомобилей по магистралям страны, также частично ограничено движение легковых автомобилей, передает ТАСС.

В западной части Болгарии, в том числе в окрестностях Софии, десятки населенных пунктов остались без электроснабжения, мокрый снег повредил линии электропередачи, бригады специалистов устраняют последствия многочисленных аварий.

В Софии из-за обильного снегопада прекратили матч первой футбольной лиги, движение по улицам города затруднено.

Метеорологи ранее объявили красный код опасных природных явлений в шести областях страны: Монтане, Враце, Ловече, Габрове, Велико-Тырнове и Русе, а в остальных регионах объявлено оранжевое предупреждение. Оправдался прогноз, обещавший ливни, снегопады, сильный ветер, метели и сугробы. Ожидаются значительное понижение температуры воздуха и гололед на дорогах.

Предупреждение о плохой погоде будет действовать в ближайшие сутки. Полиция и спасательные службы рекомендуют отказаться от поездок по стране или по меньшей мере отправляться в путь на подготовленных к зиме автомобилях, а также иметь теплую одежду и заряженный телефон, чтобы в случае необходимости вызвать спасателей.

В прошлые выходные дни осенняя буря, пронесшаяся над Болгарией, привела к гибели двух человек, а ее последствия в полном объеме еще не устранены.

  • Сегодня, 09:50
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