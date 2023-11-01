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В ночь на понедельник прогнозируется кратковременный снег
В понедельник, 27 ноября, в Приднестровье ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами кратковременный снег, на дорогах гололедица, сообщили в гидрометцентре, пишет novostipmr.com.
Температура воздуха ночью по республике опустится до -1...-4°C. Днем по северу и по югу будет около 0°C.
Ветер западный, 6-9 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление - ниже нормы.
На последующие сутки прогнозируются днём местами кратковременные осадки, понижение ночной температуры воздуха.
Восход солнца в 07:18. Заход – в 16:19.
- Вчера, 20:10
- DTV
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