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В ночь на понедельник прогнозируется кратковременный снег

В ночь на понедельник прогнозируется кратковременный снег

В понедельник, 27 ноября, в Приднестровье ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами кратковременный снег, на дорогах гололедица, сообщили в гидрометцентре, пишет novostipmr.com.

Температура воздуха ночью по республике опустится до -1...-4°C. Днем по северу и по югу будет около 0°C.

Ветер западный, 6-9 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление - ниже нормы.

На последующие сутки прогнозируются днём местами кратковременные осадки, понижение ночной температуры воздуха.

Восход солнца в 07:18. Заход – в 16:19.
  • Вчера, 20:10
  • DTV
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