Управление СК Тирасполя завершило расследование уголовного дела. 15 молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет привлечены к уголовной ответственности за мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере, сообщается на сайте Следственного комитета ПМР.
Уголовные дела были возбуждены тираспольским управлением Следственного комитета в мае этого года по заявлениям 30 обманутых граждан. Напомним, с 3 по 20 мая происходила массированная атака мошенников на столичных пенсионеров. Количество потерпевших в некоторые дни варьировалось от 5 до 8 человек.
Под контролем организаторов неизвестные лица осуществляли телефонные звонки жителям Тирасполя. Представлялись сотрудниками правоохранительных органов, адвокатами, врачами и сообщали собеседникам ложные сведения о том, что их родственники попали в дорожно-транспортное происшествие, получили телесные повреждения или будут привлечены к уголовной ответственности. Для оказания помощи близким людям просили срочно передать денежные средства в сумме от 12 тыс. до 20 тыс. долларов США. Пожилые люди в стрессе без колебаний отдавали все сбережения для спасения близких.
Молодые люди откликнулись на объявление в интернете о высокооплачиваемой работе. Как отмечает пресс-служба Следственного комитета ПМР, обвиняемые осознанно выполняли роли курьеров, действуя по полученным через Telegram указаниям не установленных следствием организаторов-кураторов.
Курьеры были участниками одной преступной группы, при этом работали параллельно, не пересекаясь и не зная друг друга. Их задача состояла в том, чтобы приехать к обманутому и психологически обработанному человеку, представиться помощником следователя или адвоката либо водителем и получить пакет с денежными средствами. Похищенные таким образом деньги они отправляли банковскими переводами на указанные им реквизиты платёжных карт других государств, предварительно взяв обозначенный для себя процент. В подтверждение перевода делали фото и отправляли куратору.
В двух случаях оперативникам удалось вычислить и перехватить курьеров с поличным, сбережения были возвращены пенсионерам. Кроме того, на этапе предварительного следствия со стороны обвиняемых ещё троим потерпевшим был возмещён ущерб. Вопрос о компенсации остальных гражданских исков будет рассматриваться в суде.
Действия обвиняемых следствие квалифицировало по части четвертой статьи 155 Уголовного кодекса ПМР (мошенничество, совершённое организованной группой, в особо крупном размере).