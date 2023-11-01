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С 2021 года потребление газа в Молдове упало почти в два раза

С 2021 года потребление газа в Молдове упало почти в два раза
фото: gagauzinfo

Потребление природного газа в Республике Молдова упало до 647 млн куб.

Хотя в последнее время стране удалось закупить газ по более доступным ценам, они никогда не вернутся к уровням, наблюдавшимся до 2021 года, а государственная политика, направленная на поддержку промышленных секторов – субсидии, а также стимулы для инвестиций в энергоэффективность, является ключом к предотвращению дальнейшего экономического спада, со ссылкой на mybusiness.md и intellinews.com передает nordnews.md

По сравнению с периодом до сентября 2021 года потребление природного газа населением снизилось на 42% до 267 млн куб. м (43% от общего объема) за 12 месяцев до сентября 2023 г., в то время как потребление природного газа небытовым сектором сократилось на 51% до 371 млн куб. м (57% от общего объема).

Несмотря на гораздо меньший объем импорта природного газа, счета страны за газ превысили 1 миллиард долларов за последние 12 месяцев до сентября 2023 года.

Это в пять раз больше по сравнению с 12-месячным периодом до сентября 2021 года, до того как цены на газ выросли на мировом рынке, а политическая напряженность в отношениях с Россией привела к пересмотру условий соглашения контракта Молдовы с «Газпромом». Это произошло потому, что средняя цена, уплаченная за последний 12-месячный период, превысила 1000 долларов за 1000 кубических метров, что почти в четыре раза больше, чем 268 долларов до сентября 2021 года.

После нескольких кварталов действия нового контракта с «Газпромом» Молдова перешла к свободному рынку, чтобы избежать большего политического давления. Высокие цены в Европе в зимний сезон 2022-2023 годов привели к тому, что расходы Молдовы на газ превысили 1 миллиард долларов.

Совсем недавно средняя цена на природный газ, которую платит Молдова, упала до 568 долларов за 1000 кубометров в третьем квартале 2023 года с 1653 долларов в третьем квартале 2022 года, но это все равно почти вдвое превышает цену в 310 долларов, уплаченную в третьем квартале 2021 года.

Правительство заверило, что у него есть контракты по разумным ценам на предстоящий зимний сезон. Хотя цены на импорт снизились по сравнению с пиком осени-зимы 2022-2023 годов, потребление в Молдове, возможно, останется низким, поскольку цены все еще исторически высоки и вряд ли будут падать дальше.

Это приведет к умеренно высоким расходам на электроэнергию, но дефициту ресурсов газа для нежилого сектора. Положительным моментом является то, что это приведет к структурным реформам и будет стимулировать инвестиции в энергоэффективность.

Переход от преференциальных цен к рыночным уже привел к лучшему распределению энергии в сегментах экономики с добавленной стоимостью. Экономика Молдовы сократилась на 5% в 2022 году и может незначительно ухудшиться в этом году, но это все еще малая часть радикального сокращения, наблюдаемого во внутреннем потреблении природного газа.

Грубо говоря, интенсивность использования природного газа снизилась примерно на 40%, частично из-за экономии, а частично из-за закрытия ключевых энергоемких производств.
  • Сегодня, 11:13
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