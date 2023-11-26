Рабочий день Президента начался с доклада министра внутренних дел. Виталий Нягу возглавляет оперативный штаб по борьбе с последствиями непогоды. Он сообщил, что предупреждение метеорологов об ожидаемой 26 ноября метели было своевременным: информация поступила в полдень 24 ноября. Оперативно оповестили о грядущей стихии не только соответствующие службы, но и население, сообщает пресс-служба Главы государства
Последствием обильного снегопада и ветра, порывы которого достигали 25 метров в секунду, стали многочисленные нештатные ситуации, связанные с нарушением транспортного сообщения и авариями на объектах коммунальной инфраструктуры.
За сутки эвакуировано 246 автомобилей, в которых находились 617 человек. С отсутствием электроэнергии в связи с порывами на линиях столкнулись 28434 абонента. Сейчас без света 8572.
В ликвидации последствий снегопада и ветра участвовали 481 сотрудник коммунальных служб и 231 спасатель, задействовали 281 единицу техники коммунальщиков и 30 – ГУпЧС. Большинство продолжают работу.
Специалисты управления по чрезвычайным ситуациям осуществили 77 выездов по вызовам. Зарегистрировано 15 ДТП и 31 случай уличного травматизма. Израсходовано 1387 тонн песчано-солевой смеси.
Эффективность покрытия дорожного полотна ПСС снижалась в связи с тем, что порывы ветра сдували смесь.
На данный момент находятся в неудовлетворительном состоянии дороги в степной зоне Слободзейского района (села Владимировка, Приозерное, Новокотовск, Андрияшевка и трасса Днестровск-Первомайск). Требуют расчистки участки дорожного полотна, ведущего в села Воронково и Ленино Рыбницкого района, Новокомисаровка и Красный Виноградарь Дубоссарского района, Бутор, Малаешты, Спея, Бычок (район клеверного моста) Григориопольского района, а также въезд в село Гиска.
Дорожные, коммунальные и правоохранительные службы переведены в усиленный режим работы. К ликвидации последствий сложившейся чрезвычайной ситуации привлечены подразделения Минобороны. Президент обратил внимание на необходимость организации во всех городах республики пунктов обогрева и временного пребывания граждан, оказавшихся в сложной ситуации.
Глава государства держит ситуацию на личном контроле. Консультации и совещания будут проводиться по мере необходимости.