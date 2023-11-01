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28 и 29 ноября будет перекрыто движение по мосту из Рыбницы
Фото: customs.gospmr.org
28 и 29 ноября с 21:00 до 24:00 движение по мосту из Рыбницы в Резину будет перекрыто. Это связано с плановыми техническими работами.
Сотрудники ГАИ рекомендуют водителям быть внимательными и двигаться в объезд, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-центр МВД ПМР.
- Вчера, 19:39
- DTV
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