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28 и 29 ноября будет перекрыто движение по мосту из Рыбницы

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28 и 29 ноября будет перекрыто движение по мосту из Рыбницы
Фото: customs.gospmr.org

28 и 29 ноября с 21:00 до 24:00 движение по мосту из Рыбницы в Резину будет перекрыто. Это связано с плановыми техническими работами.

Сотрудники ГАИ рекомендуют водителям быть внимательными и двигаться в объезд, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-центр МВД ПМР.
  • Вчера, 19:39
  • DTV
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