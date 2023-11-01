У делегации Молдовы в Объединенной контрольной комиссии будет новый руководитель. Соответствующий проект постановления подготовлен Государственной канцелярией и предложен для публичного обсуждения.
Таким образом, новым главой молдавской делегации в ОКК станет Сергей Головач, нынешний заместитель главы Инспектората оперативного управления МВД, отмечает Noi.md со ссылкой на deschide.md.
В то же время молдавские власти предлагают назначить членом делегации главу Генерального инспектората по миграции Михая Водэ.
Отметим, что делегация Молдовы в ОКК осталась без руководителя после того, как кандидатура Александра Фленки не была подтверждена премьер-министром Дорином Речаном в феврале 2023 года.
Фленкя больше не является главой делегации Молдовы в Единой контрольной комиссии.
Сергей Головач работает в Министерстве внутренних дел с 1993 года. С 2006 года он является членом молдавской делегации в ОКК. С 2019 по 2021 год он также занимал должность государственного секретаря в Министерстве внутренних дел.