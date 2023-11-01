Соответствующий проект решения был разработан представителями Минтруда и социальной защиты и вынесен на общественное обсуждение.
Так, с 1 января 2024 года минимальная заработная плата по стране будет установлена в размере 5000 леев в месяц при полном графике работы в 169 часов (в среднем за месяц), что составляет 29,58 лея в час, пишет deschide.md
При этом, если график работы составляет, согласно закону, менее 40 часов в неделю, МРОТ рассчитывается путем соотношения с минимальной месячной заработной платой.
«Размер минимальной заработной платы по стране, установленный в размере 5000 леев, аргументируется необходимостью обеспечить постоянное повышение минимальных гарантий в области заработной платы в целях сохранения покупательной способности работников и обеспечения справедливой конкурентной среды на уровне заработной платы на региональном и международном уровнях в отношении использования рабочей силы», - заявляют власти.
Следует отметить, что минимальная зарплата на 2023 год составляет 4000 леев. Так, за счет этого проекта предлагается увеличить размер минимальной заработной платы в расчете на страну на 25%, то есть на 1000 леев.