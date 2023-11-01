Регулирование выплат надбавок работникам детских садов и школ сегодня в повестке высшего законодательного органа Приднестровья. Предложены изменения в законы «Об образовании» и «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих», которые призваны урегулировать вопросы, связанные с выплатой надбавок педагогам, в том числе надбавок за квалификационную категорию руководителям организаций дошкольного образования.
Поводом для разработки изменений послужило обращение администрации одного из бендерских детских садов. Проблема заключается в том, что заведующая не может уйти на пенсию, так как нет желающих занять должность заведующего дошкольным учреждением, сообщает NewsPMR.Com
Обусловлено это тем, что при занятии должности заведующего дошкольным учебным заведением не сохраняются классные надбавки. И повторно можно сдавать «на классность» только через 5 лет. Поэтому зарплата существенно ниже, чем у воспитателя. При изучении вопроса выяснилось, что точно такая же проблема существует в ряде дошкольных и школьных учебных заведений Приднестровья.
Основная концепция предложенных изменений – это скорректировать нормы этих двух законов, чтобы была возможность получать за вторую квалификационную категорию при назначении на вышестоящие должности.
Так, в законе «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих» предлагается прописать возможность выплачивать надбавки за квалификационную категорию, присвоенную педагогу детского сада, при назначении его на должность руководителя организации дошкольного образования.
Кроме того, законопроектом предложено предусмотреть, что надбавка, установленная педагогу начальных классов, выплачивается и при его работе на должности педагога в детском саду. Предлагается также надбавку за квалификационную категорию, присвоенную педагогическому работнику по должности «учителя» предметной области, выплачивать и при работе педагога в должности «преподавателя» этой же предметной области, и наоборот (например, работая учителем по физике в школе или преподавателем по физике в техникуме).
«Такая норма позволит привлечь в школы для работы по должности «учитель» преподавателей организаций профобразования, и наоборот, тем самым оперативно устранять дефицит педагогов», - считают авторы законопроекта.
В законе «Об образовании» предложено прописать возможность присваивать вторую квалификационную категорию руководителям организаций образования и других организаций, реализующих образовательные программы.
Предложенные изменения планируют рассмотреть на ближайшем пленарном заседании Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики.